Ο Λούκα Μόντριτς τερμάτισε το ποδόσφαιρο με την ασίστ του στο 1-3 της Ρεάλ Μαδρίτης και μετά την πρόκριση είπε να... ρίξει και το twitter, συγκεντρώνοντας πάνω από 200.000 likes σε μισή ώρα για την ανάρτησή του!

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα υποκλίθηκε για άλλη μια φορά στο μεγαλείο του Λούκα Μόντριτς. Ο Κροάτης μύθος χάρισε άλλη μια στιγμή απαράμιλλης μαγείας, βγάζοντας μια ονειρώδη μπαλιά με το εξωτερικό συστημένη για τον Ροντρίγκο, ο οποίος τη μετέτρεψε σε ασίστ για το γκολ που έσωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κανονική διάρκεια. Κι ενώ όλοι έμειναν να αναρωτιούνται πώς γίνεται να παραμένει τόσο καλός και τόσο καθοριστικός στην ηλικία των 37 ετών, ο «ζωγράφος» των Μερένγκες αποκάλυψε το... μυστικό του στο twitter μετά τη λήξη του αγώνα και προκάλεσε «βροχή» από likes!

Συγκεκριμένα, ο Λούκα Μόντριτς έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα την εξής φράση: «Το να τα παρατάς δεν είναι επιλογή». Κι αυτό ήταν αρκετό για να... ρίξει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει πάνω από 200.000 likes μέσα σε μισή ώρα!

Giving up is not an option.