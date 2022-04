H UEFA αποφάσισε να ασκήσει πειθαρχική δίωξη κατά της Ατλέτικο Μαδρίτης για «μεροληπτική συμπεριφορά» των οπαδών της, αλλά και για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο του «Έτιχαντ».

Το γκολ του Κέβιν Ντε Μπρόινε και η ήττα με 1-0 από την Μάντσεστερ Σίτι δεν ήταν ο μοναδικός πονοκέφαλος που προκλήθηκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης από το ταξίδι της στο «Έτιχαντ».

Όπως έγινε γνωστό, η συμπεριφορά των οπαδών της κατά τη διάρκεια του πρώτου σκέλους των προημιτελικών του Champions League κόντρα στους Πολίτες έφερε σε έξτρα μπελάδες του Μαδριλένους, αφού η UEFA αποφάσισε να προβεί σε πειθαρχική δίωξη κατά του κλαμπ!

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Μαδρίτης μπήκε στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας λόγω ρίψη αντικειμένων από τους οπαδούς της στον αγωνιστικό χώρο του «Έτιχαντ» αλλά και εξαιτίας της «μεροληπτικής συμπεριφοράς» που επέδειξαν καθ΄όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στις εξέδρες.

Πλέον μένει να φανεί ποια θα είναι η τιμωρία που θα αποφασίσει η UEFA για την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία από την πλευρά της έχει πάντα την επιλογή να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

