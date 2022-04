Ο Καρίμ Μπενζεμά με διαδοχικό χατ-τρικ στα νοκ-άουτ του Champions League απέσπασε τρομερά υψηλή βαθμολογία από την... αυστηρή Equipe, η οποία «δίκασε» την άμυνα της Τσέλσι και τον Πούλισικ.

Το γαλλικό Μέσο φημίζεται για τη δυσκολία με την οποία βάζει υψηλές βαθμολογίες στους ποδοσφαιριστές των μεγάλων παιχνιδιών, όμως, ο Μπενζεμά έκανε τους συμπατριώτες του να είναι υπερήφανοι και... εκστασιασμένοι με το κατόρθωμά του στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο Γάλλος επιθετικός με το χατ-τρικ που πέτυχε πήρε 9/10 από την Equipe, με τους Φέντε Βαλβέρδε, Αλάμπα και Κουρτουά ν' ακολουθούν πιο χαμηλά έχοντας 7/10.

Η Τσέλσι κινήθηκε σε πολύ ρηχά νερά και οι βαθμολογίες που πήραν οι «μπλε» σχεδόν... έπιασαν πάτο. Ο κάκιστος, το βράδυ της Τετάρτης, Πούλισικ πήρε μόλις 2/10, ενώ οι Μεντί, Τιάγκο, Κρίστενσεν και Ρούντιγκερ είχαν 3/10.

Damning match ratings for #CFC players from L’Equipe. Doesn’t make good reading for Pulisic - though wouldn’t be my choice for worst player. Benzema rightly marked highly…accomplice Vinicius strangely underrated: #CHERMA pic.twitter.com/pVOPCHHltX