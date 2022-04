Οι αριθμοί και τα ρεκόρ του Καρίμ Μπενζεμά, μετά την τρομερή εμφάνισή του στο Λονδίνο απέναντι στην Τσέλσι, αποδεικνύουν ότι ο Γάλλος στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης, αξίζει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν να κατακτήσει το βραβείο της Χρυσής Μπάλας.

Ο Γάλλος επιθετικός ηγείται εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια της επίθεσης της Ρεάλ Μαδρίτης και τα τελευταία χρόνια είναι βασικός και αναντικατάστατος στην ενδεκάδα των «μερένγκες», έχοντας κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του με την «βασίλισσα». Το μόνο που απομένει να βάλει στη συλλογή του είναι το βραβείο της Χρυσής Μπάλας.

Το βράδυ της Τετάρτης (06/04) κόντρα στην Τσέλσι ο Καρίμ Μπενζεμά έγραψε ιστορία με χρυσά γράμματα, πετυχαίνοντας το δεύτερο διαδοχικό χατ - τρικ του πρώτου Γάλλου με 10+ γκολ σε μια σεζόν της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης (46’), με 37 τέρματα σε 36 παιχνίδια τη φετινή σεζόν. Παρά τα 34 του χρόνια ο Γάλλος στράικερ δεν σταματάει να βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι. Κάτι που παραδέχθηκε και ο Κάρλο Αντσελότι στις δηλώσεις του, μετά το τέλος του αγώνα με τους Λονδρέζους στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

«Ο Καρίμ Μπενζεμά είναι σαν το κρασί, γίνεται όλο και καλύτερος κάθε μέρα. Είναι ο ηγέτης στην ομάδα και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά», ήταν τα λόγια του Ιταλού τεχνικού, τα οποία επιβεβαιώνονται από τις πράξεις του Μπενζεμά στον αγωνιστικό χώρο.

Αδιαμφισβήτητα, ο Γάλλος διεθνής φορ υπογράφει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν αφού ποτέ δεν είχε φτάσει σε τέτοιο αριθμό τερμάτων σε μια χρονιά. Αυτή είναι και η πιο παραγωγική χρονιά του έμπειρου επιθετικού από τη μέρα που ντύθηκε στα «λευκά». Το εντυπωσιακό είναι ότι απομένουν οκτώ αγωνιστικές για το φινάλε της τρέχουσας σεζόν στη La Liga και ο Μπενζεμά έχει την ευκαιρία να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον δείκτη των τερμάτων του.

Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας είναι ένας στόχος που θα ήθελε να πετύχει, αλλά δεν είναι μόνο προσωπικός, καθώς συμπεριλαμβάνει και την ομάδα, διότι η διάκριση αυτή προέρχεται μέσα από την πορεία της ομάδας στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

«Είναι ένας στόχος. Ειδικά αφού πέρυσι δεν ήμουν μακριά. Εφέτος, κάνω μια πολύ καλή χρονιά. Η Χρυσή Μπάλα είναι ένα κίνητρο, αλλά όχι μόνο προσωπικό. Συμπεριλαμβάνω και την ομάδα σ’ αυτό. Γιατί εάν καταφέρω να βοηθήσω την ομάδα μου στην κατάκτηση τροπαίων, αναπόφευκτα θα υπάρξουν και ατομικές ανταμοιβές», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή στην «Equipe», ο Μπενζεμά.

Ο Γάλλος επιθετικός θεωρείται πλέον ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας και ειδικά μετά τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν. Το διάσημο τρόπαιο για τον καλύτερο παίκτη θα σχετίζεται θα απονέμεται για την ατομική απόδοση ενός παίκτη βάσει σεζόν και όχι του έτους. Αυτή τη στιγμή ο Μπενζεμά οδηγεί την Ρεάλ στην κορυφή του πρωταθλήματος, έχει πετύχει 37 τέρματα σε 36 παιχνίδια έως τώρα, έχοντας μάλιστα την ευκαιρία να διευρύνει το ρεκόρ του και στο τέλος να κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα.

Βέβαια το έργο του δεν είναι και τόσο εύκολο μιας και στην αντίπερα όχθη, υπάρχει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός στράικερ της Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει να πετυχαίνει το ένα γκολ μετά το άλλο, έχοντας συγκεντρώσει 45 τέρματα σε 39 αγώνες και μαζί με τον Μπενζεμά είναι τα φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας. Με τα γκολ όμως που σημείωσε απέναντι στην Τσέλσι ο Μπενζεμά έφτασε τα 11 στο φετινό Champions League και απέχει ένα μόνο από τον πρώτο σκόρερ Λεβαντόφσκι. Οχι μόνο αυτό, αλλά πλέον ο αστέρας των «μερένγκες» έφτασε τα 82 τέρματα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ τεσσάρων παικτών. Μόνο ο Λεβαντόφσκι έχει τρία περισσότερα, με τους Κριστιάνο Ρονάλντο (140) και Λιονέλ Μέσι (125) να συμπληρώνουν τη σχετική λίστα.

Το back-to-back χατ-τρικ που πέτυχε στο Champions League είναι ιστορικής σημασίας, καθώς έγινε ο τέταρτος παίκτης μετά τους Λουίζ Αντριάνο, Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι. Μάλιστα, μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του Κριστιάνο Ρονάλντο, είναι οι μοναδικοί που το έχουν πετύχει σε νοκ-άουτ αγώνα..

