Τους νέους όρους της Χρυσής Μπάλας αποκάλυψαν την Παρασκευή (11/03) το France Football και η L'Equipe.

Η Χρυσή Μπάλα (Ballon d’Or) γεννήθηκε το 1956 από την ιδέα του αρχισυντάκτη του περιοδικού, Γκαμπριέλ Ανό, να ζητήσει από συναδέλφους του δημοσιογράφους να ψηφίσουν τον κορυφαίο Ευρωπαίο ποδοσφαιριστή. Οπως γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια το βραβείο κατέληγε σε χέρια ποδοσφαιριστή που είχε την κορυφαία απόδοση και παρουσία κατά τη διάρκεια του τελευταίου ημερολογιακού έτους (και όχι της ποδοσφαιρικής σεζόν).

Πλέον όμως όλα αυτά αλλάζουν όπως ανακοίνωσαν France Football και L'Equipe. Το διάσημο τρόπαιο για τον καλύτερο παίκτη και την καλύτερη γυναίκα παίκτρια που απονέμεται από το France Football θα σχετίζεται από το 2021-2022 με την κορυφαία απόδοση και παρουσία που είχε τη σεζόν κατά τη διάρκεια του τελευταίου ημερολογιακού έτους!

«Μια από τις κύριες μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν να την καταστήσουν πιο ευανάγνωστη», όπως ανακοίνωσε το γαλλικό περιοδικό.

Αυτή η μεταρρύθμιση έρχεται καθώς το καλεντάρι θα ανατραπεί την επόμενη σεζόν με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 στο Κατάρ τον Νοέμβριο, μιας διοργάνωσης της οποίας οι καλύτεροι παίκτες θα βραβευτούν κατά τη διάρκεια της Χρυσής Μπάλας 2023.

🚨 Changes to the Ballon d’Or award process:



👉 The period taken into account will be from a season and not a calendar year



👉 Only representatives from the top 100 countries in FIFA will vote



👉 The number 1 criteria will be individual performances, then the team trophies pic.twitter.com/zzN2X6kkWy