Η Βιγιαρεάλ του Ουνάι Έμερι επικράτησε 1-0 της Μπάγερν στην Ισπανία και της έσπασε το εντυπωσιακό αήττητο εκτός έδρας σερί που κρατούσε στο Champions League από το φθινόπωρο του 2017!

Τελευταία φορά που αποχώρησε με σκυμμένο το κεφάλι σε εκτός έδρας αγώνα Champions League ήταν τον Σεπτέμβριο του 2017 στο Παρκ Ντε Πρενς με το βαρύ 3-0 από την Παρί. Σχεδόν 3,5 χρόνια αργότερα και έπειτα από ένα τρελό αήττητο σερί 22 αγώνων στη διοργάνωση, η Μπάγερν ηττήθηκε ξανά. Η σκληροτράχηλη Βιγιαρεάλ της έδωσε ένα γερό μάθημα στην Ισπανία και πήρε τη νίκη 1-0, με την.... αύρα του deja vu καθόλα αισθητή στην ατμόσφαιρα.

Άλλωστε ο Ουνάι Έμερι καθόταν στον αντίπαλο πάγκο και τις δυο τελευταίες φορές που οι Βαυαροί υποτάχθηκαν μακριά από την έδρα τους, με τον Ισπανό τεχνικό παράλληλα να βάζει «στοπ» και στο εντυπωσιακό σερί 30 αγώνων με γκολ που έτρεχε η Μπάγερν στο θεσμό.

22 – FC Bayern’s #UCL record streak of 22 undefeated away games comes to an end with their first away defeat in the competition since their 0-3 loss to PSG in September 2017; back then Unai Emery was also in charge of their opponents. Deja-vu. #VCFFCB pic.twitter.com/WEa8HhyJmy