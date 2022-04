Ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ ήταν από τους πολυτιμότερους παίκτες της Λίβερπουλ στο νικηφόρο παιχνίδι με την Μπενφίκα, αποδεικνύοντας ότι αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο δεξί μπακ του κόσμου.

Ο 23χρονος μπακ της Λίβερπουλ έχει σκοπό να αφήνει το στίγμα του, στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου για αρκετό καιρό ακόμα. Δεν είναι απλά ένας καλός παίκτης που παίζει για την ομάδα που γουστάρει, είναι το νέο σύμβολο αυτής κι έχει φροντίσει να το αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται με τη φανέλα των «Reds».

Μετά από μία κάτω του μετρίου περσινή χρονιά, ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ έχει επιστρέψει φέτος στα καλύτερα του. Στο πρωτάθλημα μετά την ολοκλήρωση 26 αγωνιστικών, μετράει ήδη 17 ασίστ. Στο Champions League έχει μοιράσει τρία τέρματα, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στα προημιτελικά του θεσμού.

Στον αγώνα κόντρα στην Μπενφίκα, ο «TAA» μπορεί να μην έβγαλε κάποια ασίστ αλλά συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου η Λίβερπουλ να φύγει με το πολύτιμο διπλό από τη Λισαβόνα. Μάλιστα έπαιξε καθοριστικό γκολ στο δεύτερο γκολ της Λίβερπουλ, βγάζοντας μια τρομερή μπαλιά στον Ντίας στο 34' με μία από αυτές τις «θανατηφόρες» μεταβιβάσεις του και πιστώθηκε τη δευτερεύουσα ασίστ στο γκολ του Μανέ.

Ο ρόλος του Άγγλου οπισθοφύλακα είναι εξαιρετικά κρίσιμος για την επιθετική λειτουργία της Λίβερπουλ. Η ομάδα του Κλοπ ανεβάζει τα μπακ της πολύ ψηλά στο γήπεδο κι έτσι ο Άρνολντ μαζί με τον Ρόμπερτσον αλλάζουν αδιανόητες «30άρες» και «40άρες» μπαλιές από τη μία πλευρά στην άλλη. Κόντρα στους «Αετούς» ο Άρνολντ ήταν πραγματικά χάρμα ιδέσθαι, όπως αποδεικνύεται μάλιστα κι από τα νούμερα του WyScout. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 86% επιτυχία στις πάσες του (57/66) και 69% στις μακρινές μεταβιβάσεις του (11/16). Το παιχνίδι περνούσε κυρίως από την δεξιά πλευρά κι από τα πόδια του, με αποτέλεσμα να καταγράψει 76% (61/80) επιτυχία στις συνολικές ενέργειες του στο ματς.

Εκτός από την πρώτη διαγώνια μπαλιά προς τον Ντίας ο οποίος με κεφαλιά πάσα έδωσε στον Μανέ για το 2-0, ο Αλεξάντερ Άρνολντ λίγο έλειψε να βγάλει ασίστ στον Σαλάχ για το 0-3. Λίγο πριν το ημίχρονο ο Άρνολντ με μία τρομερή ενέργεια κι αφού άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του έβγαλε με μια τρομερή μπαλιά σε τετ-α-τετ με τον Βλαχοδήμο τον Αιγύπτιο μεσοεπιθετικό, αλλά ο τελευταίος νικήθηκε από τον Έλληνα κίπερ. Η ικανότητα του φουλ μπακ της Λίβερπουλ να βρίσκει τόσο συχνά έναν από τους επιθετικούς παίκτες της ομάδας είναι ένα από τα πιο δυνατά όπλα στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο 23χρονος μπακ έχει συγκριθεί με θρύλους του ποδοσφαίρου όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Στίβεν Τζέραρντ στο παρελθόν.

«Ο Τρεντ είναι ένας παίχτης παγκοσμίου κλάσης, είναι το καλύτερο δεξί μπακ στην χώρα. Φυσικά και υπάρχουν φανταστικοί παίκτες που αγωνίζονται στο δεξί άκρο της άμυνας, αλλά εγώ στηρίζω τον Τρεντ και οποιονδήποτε άλλο παίκτη της Liverpool, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας», είχε πει σε παλαιότερες δηλώσεις του ο Τζέραρντ.

