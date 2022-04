Καθοριστικό γκολ, κινήσεις, μια μόνιμη πηγή κινδύνου για κάθε άμυνα. Ο Ντε Μπρόινε βοήθησε τη Σίτι για το αβαντάζ έναντι της Ατλέτικο και η φετινή εκδοχή του, είναι η καλύτερη που έχει παρουσιάσει ποτέ.

Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός στο ξεκίνημα της σεζόν είχε ακούσει από τον Πεπ Γκουαρδιόλα μεταξύ σοβαρού κι αστείου, να του λέει πως «καλές είναι οι ασίστ, αλλά θα πρέπει να τις συνδυάζεις με γκολ και ν' αρχίσεις να σκοράρεις περισσότερο».

Και αυτή την συμβουλή, ο Ντε Μπρόινε την έκανε... Ευαγγέλιο για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, φτάνοντας φυσικά και στο καθοριστικό γκολ κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης στον πρώτο προημιτελικό του Champions League. Αυτό που αξίζει ιδιαίτερης μνείας, είναι το γεγονός πως ενώ ποτέ δεν είχε ολοκληρώσει αγωνιστική περίοδο σε επίπεδο πρωταθλήματος με περισσότερα γκολ από ασίστ, φέτος έχει 10 τέρματα και 3 «σερβιρίσματα».

«Στα καλύτερά του για τη φετινή σεζόν»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναγνωρίζει την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Κέβιν Ντε Μπρόινε αυτό το χρονικό διάστημα και ήθελε να το τονίσει στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με τους «ροχιμπλάνκος». «Είναι στα καλύτερά του για τη φετινή σεζόν αυτή τη στιγμή. Είναι γρήγορος, με θετική και πολύ μεγάλη επίδραση στο παιχνίδι μας. Είναι εξαιρετικά σημαντική η παρουσία του και η συμβολή του και φυσικά πέτυχε ένα γκολ μεγάλης σημασίας από τον συνδυασμό με τον Φόντεν» ήταν τα λόγια του Πεπ.

Αυτό έδειξε ν' ασπάζεται και ο Τζέιμι Κάραγκερ σχολιάζοντας τον Βέλγο από το στούντιο του CBS: «Νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος στη θέση του σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την ποιότητα που έχει, Είναι απόλαυση να τον βλέπεις, τον παρακολουθείς και στις συνεντεύξεις, δεν χάνει ματς... Νομίζω ότι μπορεί να μείνει στην ιστορία της Σίτι ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που πέρασε ποτέ από την Σίτι». Ο Μίκα Ρίτσαρντς θέλησε απλά να προσθέσει ότι: «Αυτό θα γίνει αν καταφέρει να πάρει και το Champions League...».

Kevin De Bruyne's game by numbers vs. Atletico:



42 passes completed

28 passes in the final third

9 crosses (most)

5 shots (most)

4 possessions won

3 chances created (=most)

2 shots on target (most)

2 possessions won in the final third (=most)

1 goal



Brilliant display. 👌 pic.twitter.com/yu9MFDZVFB — Squawka (@Squawka) April 5, 2022

“For me he is the best midfielder in the world."@carra23 and @micahrichards talk about Kevin De Bruyne and if he is better than David Silva? pic.twitter.com/4IXwElFEMA — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 5, 2022

Συνέπεια στα νοκ-άουτ του Champions League, μόνο η Πάλας τον σταμάτησε στα τελευταία πέντε ματς

Στην 50η του συμμετοχή με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League, ο Ντε Μπρόινε έφτασε πλέον να μετράει 11 γκολ και 18 ασίστ, έχοντας συμβολή σε 29 τέρματα για τους «πολίτες». Και το ακόμα καλύτερο για εκείνον – αν και πολύ θα ήθελε να έχει καταφέρει κάτι περισσότερο στον τελικό της περασμένης σεζόν απέναντι στην Τσέλσι – είναι πως στα 12 τελευταία παιχνίδια του σε φάση νοκ-άουτ του Champions League έχει συμμετοχή σε 11 γκολ στις 12 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις.

Εντός έδρας, είναι... αμείλικτος μπροστά από κάθε αντίπαλη εστία, προσθέτοντας και το ματς με την Ατλέτικο. Και μπορεί απέναντι στην Φούλαμ να είχε μονάχα 2 ασίστ και να μην είχε συνείσφερε στα γκολ του ματς με την Τότεναμ, όμως, σκόραρε δις απέναντι στην Λιντς, από μια φορά κόντρα σε Λέστερ, Τσέλσι και Μπρέντφορντ, ενώ, είχε και τα δυο γκολ μαζί με ένα «σερβίρισμα» στο ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ.

Όσον αφορά στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια του, μονάχα η Πάλας – που κράτησε τη Σίτι στο «μηδέν» τον σταμάτησε, με τον Βέλγο να έχει σκοράρει στα υπόλοιπα τέσσερα ματς με τους «κόκκινους διαβόλους», την Σαουθάμπτον, την Μπέρνλι και τώρα τους «ροχιμπλάνκος».

🔵 Kevin De Bruyne has been directly involved in 29 goals in 50 games for Manchester City in this competition (11 goals, 18 assists) 🔝#UCL pic.twitter.com/adSPqFPzuf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 5, 2022

Γκολ κορυφής πριν τον «τελικό», γκολ... μισή πρόκριση στην Ευρώπη

Μέσα σε ελάχιστες μέρες ο KdB κατάφερε να πετύχει δυο τεράστιας σημασίας τέρματα για την Μάντσεστερ Σίτι. Το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου και με τη Λίβερπουλ να έχει βρεθεί στο +2 στην κορυφή της Premier League, ο Βέλγος χρειάστηκε μόλις 5' για να διώξει την ανησυχία από την ομάδα του. Σκόραρε απέναντι στην Μπέρνλι δείχνοντας το δρόμο προς τη νίκη, ώστε οι «πολίτες» να υποδεχθούν την προσεχή Κυριακή τους «κόκκινους» όντας οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας.

Το βράδυ της Τρίτης κι ενώ όλο το Etihad και άπαντες στην Σίτι είχαν εκνευριστεί με αυτό το ... κάτι σαν ποδόσφαιρο που είχε αποφασίσει να παίξει η Ατλέτικο, ο Ντε Μπρόινε επωφελήθηκε από την κίνηση – ματ του Πεπ. Μέσα ο Φόντεν και 80 δευτερόλεπτα αργότερα ο Άγγλος πέταξε τη μπάλα στον κενό χώρο για να τρέξει εκεί ο πρωταγωνιστής της βραδιάς και να σκοράρει απέναντι από τον Όμπλακ για το 1-0.

Αυτό το σκορ δίνει στη Σίτι ένα μικρό αβαντάζ ενόψει της ρεβάνς και των ημιτελικών και έδιωξε την μεγάλη ένταση που είχαν αρχίσει να αισθάνονται οι «πολίτες».

Τα γκολ που με διαφορά τριών ημερών βοηθούν τη Σίτι σε Premier και Ευρώπη