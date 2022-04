Το 5-5-0 του Ντιέγκο Σιμεόνε δεν αποδείχθηκε αρκετό για να δώσει στην Ατλέτικο ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ».

Οι «ροχιμπλάνκος» δεν άφηναν τους γηπεδούχους να φτάσουν κοντά στο γκολ, κάτι που φάνηκε από όλες τις απόπειρες τους που έπεφταν στο κενό. Για 69 λεπτά, η καλύτερη στιγμή της Σίτι ήταν ένα φάουλ του Ντε Μπρόινε που εξουδετέρωσε σε δυο χρόνους ο Όμπλακ.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε πριν το γκολ του Βέλγου μεσοεπιθετικού κρατούσε μακριά τους Πολίτες από την αντίπαλη περιοχή. Κι αυτό οφείλεται στον σχηματισμό (5-5-0) του Αργεντινού τεχνικού το οποίο απέδωσε μέχρι τη στιγμή που πέρασε στο ματς ο Φόντεν και με τη δική του ασίστ ο Ντε Μπρόινε έκανε το 1-0 για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Το εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι «ροχιμπλάνκος» δεν... ξεμύτισαν από την περιοχή τους και ολοκλήρωσαν το παιχνίδι χωρίς να κάνουν ούτε μία τελική προσπάθεια, στο πρώτο ματς επί εποχής Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ωστόσο, οι τακτικές της Ατλέτικο φάνηκαν να λειτουργούν, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, καθώς οι πρωταθλητές Αγγλίας δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ

enjoy jokes about simeone's terrorism as much as the next person but the amount of work & man management it takes to get attacking players like greizmann & joao felix to buy into this system & give everything for the cause is so impressive. also, diversity in tactics is good. https://t.co/4lKHudYnRO