Η Ατλέτικο Μαδρίτης ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι χωρίς να κάνει τελική προσπάθεια. Πρώτο ματς επί εποχής Ντιέγκο Σιμεόνε που οι «Ροχιμπλάνκος» τελείωσαν ματς χωρίς να κάνουν ένα σουτ!

H Aτλέτικο Μαδρίτης έπαιξε μαζική άμυνα στο «Έτιχαντ» κόντρα στη Μάντσετσερ Σίτι, όμως εν τέλει την «πλήγωσε» το γκολ του Κέβιν Ντε Μπρόινε. Οι «Ροχιμπλάνκος» δεν... ξεμύτισαν από την περιοχή τους και ολοκλήρωσαν το παιχνίδι χωρίς να κάνουν ούτε μία τελική προσπάθεια. Αυτό συνέβη για πρώτη φορά στην δεκαετία του Σιμεόνε στον πάγκο της Ατλέτικο, η οποία έπαιξε με διάταξη 5-3-2, 5-4-1 και… 5-5-0, αποτυγχάνοντας εντέλει να αποφύγει την ήττα. Στην ρεβάνς του «Wanda Metropolitano» (13/04, 22:00), παρ’ ότι δεν ισχύει πλέον ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ, θα πρέπει να επιτεθούν, εάν θέλουν να διεκδικήσουν την ανατροπή και την πρόκριση στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Από τη σεζόν 2003-04 όπου η στατιστική του Champions League μετράει τις τελικές μόλις τέσσερις ομάδες δεν έκαναν τελική προσπάθεια σε ματς, με τις τρεις από αυτές να μένουν στο μηδέν κόντρα σε ομάδες του Πεπ Γκουαρδιόλα!

0 - Atletico Madrid have failed to attempt a single shot in a game in all competitions for the first time under Diego Simeone. Dominated. pic.twitter.com/safTKl8QuZ