Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη εξαντληθεί 50.000 εισιτήρια για τον αγώνα της γυναικείας ομάδας με την Βόλφσμπουργκ για την ημιτελική φάση του Champions League.

Το «Καμπ Νόου» θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του για να υποδεχθεί την ομάδα Γυναικών της Μπαρτσελόνα για το παιχνίδι με την Βόλφσμπουργκ για τα ημιτελικά του Women Champions League.

Οι «μπλαουγκράνα» προέρχεται από την σπουδαία νίκη με 5-2 επί της Ρεάλ, υπό την παρουσία 91.553 θεατών και με αυτόν τον τρόπο προκρίθηκαν στα ημιτελικά του θεσμού.

Μέσα σε λίγες ώρες οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα «εξαφάνισαν» 50.000 εισιτήρια, μέσω διαδικτύου, για το ματς που ακολουθεί με την Βόλφσμπουργκ. Μάλιστα, η ζήτηση για ένα μαγικό χαρτάκι είναι τόση που όπως δημοσίευσε και στα social media η παίκτρια της Μπαρτσελόνα, Άλεξ Ιμπασέτα η ουρά στην ιστοσελίδα των Καταλανών είναι τεράστια...

The queue right now to buy Barcelona vs Wolfsburg tickets 👀 pic.twitter.com/3wrmTdE7XG