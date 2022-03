Περισσότερα από 90.000 εισιτήρια έχουν δοθεί για τον προημιτελικό του Champions League Γυναικών μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης (30/03, 19:45).

Το «Καμπ Νόου» θα ανοίξει τις πόρτες του για να υποδεχθεί την ομάδα Γυναικών της Μπαρτσελόνα στο ντέρμπι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Women Champions League. Στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι οι «μπλαουγκράνα» είχαν επικρατήσει με 3-1 και απόψε (30/03, 19:45) καλούνται να υπερασπιστούν το σκορ του πρώτου αγώνα, ώστε να «σφραγίσουν» την πρόκριση στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το ποδόσφαιρο Γυναικών διανύει περίοδο άνθισης και η στήριξη του κόσμου είναι απαραίτητη ώστε να αποκτήσει, έστω καθυστερημένα, το κοινό που του αξίζει. Οι φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έχουν ήδη «αγκαλιάσει» την ομάδα Γυναικών του συλλόγου, καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ισπανία, έχουν πωληθεί περισσότερα από 90.000 εισιτήρια για το αποψινό ντέρμπι.

Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ της μεγαλύτερης προσέλευσης στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, ενώ το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι ο μέσος όρος προσέλευσης φέτος (2021/2022) για την ανδρική ομάδα των «μπλαουγκράνα» είναι 46.299 εισιτήρια! Αν μη τι άλλο πρόκειται για εντυπωσιακά νούμερα....

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η ομάδα Γυναικών της Μπαρτσελόνα, νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης που έγραψε ιστορία την περασμένη σεζόν κάνοντας το τρεμπλ, θα αγωνιστεί στο γήπεδο της ανδρικής ομάδας, αφότου έγινε επαγγελματική.

