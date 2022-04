Κλοπ: «Μίλησα με τον Ντίας για την Μπενφίκα και... δεν κατάλαβα λέξη»!

Ο Γιούργκεν Κλοπ, ακόμα κι αν όντως προσπάθησε να μάθει μερικά πράγματα για την Μπενφίκα από τον Λουίς Ντίας, έβαλε γρήγορα τέλος στην κουβέντα αφού δεν καταλάβαινε ούτε λέξη απ' όσα του έλεγε ο Κολομβιανός!

Η Λίβερπουλ φιλοξενείται από την Μπενφίκα στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα προημιτελικά του Champions League και ο Κλοπ θα μπορούσε να μάθει πολλά πράγματα για τους «αετούς» από τον Λουίς Ντίας.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «κόκκινων» έχει πολλές εμπειρίες από τα μεγάλα ντέρμπι, όντας μέλος της Πόρτο τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο, δεν μιλάει καμία άλλη γλώσσα και η επικοινωνία είναι αρκετά δύσκολη δίχως μεταφραστή.

«Προσπάθησα να μιλήσουμε για την Μπενφίκα και να μάθω κάτι, τα είπαμε για περίπου 10 λεπτά και... δεν κατάλαβα τίποτα» είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου ο Kloppo, δίχως να μαρτυρήσει αν τελικά έμαθε πράγματα ή όχι.

Former Porto player Luis Díaz 𝐭𝐫𝐢𝐞𝐝 to fill Klopp in on his Benfica knowledge… 🙃 pic.twitter.com/fTlUSWJCmZ