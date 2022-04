Προτού οι δυο τους κοντραριστούν με τις Σίτι και Ατλέτικο για μια θέση στα ημιτελικά του Champions League, είναι λογικό ο Ντιέγκο Σιμεόνε να θυμάται την ημέρα που ενθουσιάστηκε τρομερά με την ντρίμπλα που είχε κάνει στον Πεπ...

Ο «Τσόλο» ετοιμάζεται γι' ακόμα μια κόντρα με τον Γκουαρδιόλα, αυτή τη φορά από τους πάγκους, καθοδηγώντας τις ομάδες τους.

Βέβαια, οι δυο άνδρες έχουν τη δική τους ιστορία από τα χρόνια της... νιότης τους, με τον Αργεντινό να έχει το καλύτερο highlight από τις μεταξύ τους συναντήσεις.

Την σεζόν 1995-1996 η Ατλέτικο είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, επικρατώντας μάλιστα της Μπαρτσελόνα με σκορ 1-0 στον μεγάλο τελικό του Copa del Rey.

Ο Σιμεόνε είχε κάνει απίστευτη προσπάθεια έχοντας τους Γκουαρδιόλα και Μπακέρο πάνω του. Με συνεχείς ντρίμπλες κατάφερε να ελιχθεί δίχως να χάσει τον έλεγχο της μπάλας και ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που σταμάτησε για να χειροκροτήσει τον εαυτό του!

