Η Τσέλσι εξασφάλισε ειδική άδεια που της επιτρέπει να πουλάει ξανά εισιτήρια στους αγώνες της και αναμένεται να έχει τον κόσμο στο πλευρό της για τις «μάχες» σε FA Cup και Champions League.

Η βρετανική Κυβέρνηση αποφάσισε να χαλαρώσει μερικώς τα μέτρα κατά της Τσέλσι και το κλαμπ μπορεί να αναπνεύσει ξανά! Όπως έγινε γνωστό, έπειτα από ατελεύτητες διαβουλεύσεις οι Λονδρέζοι τελικά κατάφεραν να εξασφαλίσουν ειδική άδεια που τους επιτρέπει να εκδίδουν υπό περιορισμούς εισιτήρια για τους αγώνες εντός και εκτός αγγλικών συνόρων.

Η εν λόγω άδεια ισχύει για τα εκτός έδρας παιχνίδια στην Premier League, για όλους τους αγώνες σε FA Cup και Champions League, καθώς και για τις αναμετρήσεις της ομάδας γυναικών. Παρόλα αυτά, τα ματς στο «Stamford Bridge» για τον θεσμό του πρωταθλήματος θα εξακολουθούν να διεξάγονται χωρίς θεατές, με εξαίρεση τους κατόχους διαρκείας!

Ακόμα κι έτσι ωστόσο, η Τσέλσι πήρε μια σημαντική ανάσα ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν, αφού πλέον θα υπολογίζει και στη δύναμη του κόσμου της για τον ημιτελικό του Κυπέλλου απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, αλλά και φυσικά για την πρώτη «μονομαχία» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο των προημιτελικών του Champions League.

Επιπλέον, με εισιτήρια θα μπορούν να προμηθεύονται και όλοι οι οπαδοί των φιλοξενούμενων ομάδων που θα ταξιδέψουν στο «Stamford Bridge», με τα έσοδα από τις πωλήσεις να πηγαίνουν κατευθείαν στην διοργανώτρια αρχή.

Chelsea fans can buy tickets to matches again after the UK government amended the club's operating license.#CFC can sell tickets to away games, FA Cup, Champions League and WSL matches but not for Premier League home fixtures...https://t.co/0emYwQPXUZ