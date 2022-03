Στο δρόμο της Μάντσεστερ Σίτι θα βρεθεί ο νικητής του ζευγαριού Νότιγχαμ Φόρεστ - Λίβερπουλ, την ίδια ώρα που Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας θα μονομαχήσουν στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών του FA Cup.

Ήταν δεδομένο πως η κλήρωση θα έβγαζε μια μεγάλη μάχη για τα ημιτελικά του FA Cup. Και πιθανότατα έβγαλε την καλύτερη δυνατή!

Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ θα διασταυρώσουν βλέμματα και στον θεσμό του Κυπέλλου πέρα από εκείνον του πρωταθλήματος, υπό την προϋπόθεση βέβαια πως οι Reds θα καταφέρουν να κάμψουν την αντίσταση της Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι Πολίτες θα συναντήσουν στο δρόμο τους την «σταχτοπούτα» της φετινής διοργάνωσης, η οποία ονειρεύεται πρόκριση στα ημιτελικά έπειτα από 31 χρόνια! Στο άλλο ζευγάρι που προέκυψε από την κλήρωση, η Τσέλσι θα αντιμετωπίσει την Κρίσταλ Πάλας στο λονδρέζικο ντέρμπι με φόντο το εισιτήριο για τον τελικό του «Wembley».

Οι ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για τις 16 και 17 Απριλίου, μια εβδομάδα δηλαδή μετά την «τιτανομαχία» Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ (10/4) στο «Έτιχαντ» για την Premier League...

The draw for the #EmiratesFACup semi-finals have been made 👀



Who will be victorious at Wembley? pic.twitter.com/ybqGP2dKHl