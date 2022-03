To Gazzetta είχε πάρει θέση στο «Μπερναμπέου» για το Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί Σεν Ζερμέν και σας περιγράφει τι έγινε πριν το ματς, κατά την διάρκεια του αγώνα αλλά και τι συζητιόταν μετά το τέλος.

Γράφει ο συνεργάτης του Gazzetta στη Μαδρίτη, Πάνος Κωστόπουλος

«Ο Μπενζεμά μας έδωσε την ευκαιρία να σκοράρουμε το πρώτο και τότε εμφανίστηκε η μαγεία αυτού του γηπέδου και αυτών των φιλάθλων.» Ανήμπορος να εξηγήσει να εξηγήσει καθαρά ποδοσφαιρικά το τι συνέβη το βράδυ της Τετάρτης, ο Κάρλο Αντσελότι επικαλέστηκε την ενέργεια που έλαβαν οι παίκτες από τους παραπάνω από 60.000 οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης που βρέθηκαν στις κερκίδες του Σαντιάγο Μπερναμπέου.

Δεν είχε περάσει ούτε μια εβδομάδα από την ημέρα που η Ισπανική κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για να επιστρέψουν τα γήπεδα σε 100% χωρητικότητα και η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε γνωστό ότι θα ανοίξει ένα κομμάτι του Μπερναμπέου, το οποίο ήταν κλειστό λόγω έργων, για να έχει ακόμη περισσότερους φιλάθλους στο πλευρό της για τον αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Τα μαγικά χαρτάκια εξαφανίστηκαν και οι οπαδοί της «Βασίλισσας» ενημέρωσαν με ανακοίνωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα υποδεχθούν την αποστολή της ομάδας έξω από το γήπεδο δύο ώρες πριν τη σεντρα.

Two hours before the PSG kick-off and Real Madrid fans can't wait. pic.twitter.com/brtFr5bHlZ