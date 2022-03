Πριν τον αγώνα με την Παρί, ο Καρίμ Μπενζεμά ήταν σίγουρος ότι η ομάδα του θα καταφέρει να επικρατήσει των Παριζιάνων και στο τέλος να πάρει την πρόκριση.

Ο Γάλλος διεθνής στράικερ έγραψε ιστορία το βράδυ της Τετάρτης (09/03) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» καθώς βοήθησε την ομάδα του να κάνει την ανατροπή κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν και στο τέλος να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Champions League.

Ωστόσο, πριν την έναρξη του αγώνα ο Καρίμ Μπενζεμά αισθανόταν πως οι «μερένγκες» θα κατακτήσουν τη νίκη και θα πάρουν αυτοί την πρόκριση στο τέλος. Αυτό φρόντισε να πει και στον πολύ καλό του φίλο και Γάλλο ράπερ, Νίσκα στη συνομιλία που είχε μαζί του πριν το ματς

Ο Νίσκα αρχικά του έγραψε πως: «Θέλουν το κεφάλι σου, είναι έτοιμοι. Αλλά εσύ και ο Βινίσιους είστε πολύ καλοί». Με τον Μπενζεμά να τον καθησυχάζει και να του απαντάει: «Δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, αυτή είναι η δική μου ιστορία»

Conversation between Benzema and friend Niska before last night's game:



* Benzema: Go straight there! it’s gonna be explosive.



* Niska: They want your head, they’re ready. But you and Vini are too good.



* Benzema: They aren’t going to do anything, this is my story. pic.twitter.com/m2nBJZPVUl