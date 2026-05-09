Γουεμπανιάμα για τελικό Champions League: «Τουλάχιστον η Παρί θα το κάνει κάπως ενδιαφέρον...»

Ο Βίκρτορ Γουεμπανιάμα έκανε την πρόβλεψή του για τον τελικό του Champions League και μεταξύ άλλων υποστήριξε την Παρί.

Λίγη ώρα μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση που σημείωσε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα στο Game 3 μεταξύ των Σπερς με τους Τίμπεργουλβς, ο Γάλλος «σταρ» ρωτήθηκε για τον τελικό του Champions League.

Συγκεκριμένα ο Στιβ Νας του απεύθυνε τον λόγο και του είπε: «Οι Γάλλοι είστε γνωστοί για το γούστο σας. Αρχιτεκτονική, φαγητό, κρασί», με τον Γουέμπι να απαντάει, «Κι εγώ δεν αποτελώ εξαίρεση».

Στη συνέχεια τον ρώτησε για την πρόβλεψή του σχετικά με τον μεγάλο τελικό του Champions Leageu, μεταξύ της Παρί με την Άρσεναλ και απάντησε: «Έλα τώρα.

Παρί φυσικά. Τουλάχιστον η Παρί θα το κάνει κάπως ενδιαφέρον, ενώ η Άρσεναλ ξέρω πως δεν θα το κάνει».