Φλορεντίνο Πέρεθ και Νασέρ Αλ-Κελαϊφί γευμάτισαν μαζί σε άκρως φιλική ατμόσφαιρα μερικές ώρες πριν τη ρεβάνς της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, με το μενού να περιλαμβάνει εντυπωσιακά πιάτα, κρασί και ίσως και λίγο... Κιλιάν Μπαπέ.

Η σχέση τους εδώ και έναν χρόνο εξελίσσεται σε μια μεγάλη κόντρα συμφερόντων. Η υπόθεση της European Super League στην οποία ηγούνταν από διαφορετικά στρατόπεδα, το «σίριαλ» του Κιλιάν Μπαπέ που κορυφώθηκε τον περασμένο Αύγουστο και αναμένεται να λήξει οριστικά στο τέλος της σεζόν. Φλορεντίνο Πέρεθ και Νασέρ Αλ-Κελαϊφί είναι θεωρητικά αντίπαλοι σε πολλά ταμπλό, αλλά αυτή τη φορά τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα, γευματίζοντας πριν από τη ρεβάνς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρί Σεν Ζερμέν για τους «16» του Champions League.

Οι δύο ισχυροί άνδρες των συλλόγων τους μίλησαν σε εξόχως φιλική ατμόσφαιρα όπως αναφέρουν ισπανικά και γαλλικά ΜΜΕ, αντάλλαξαν δώρα (συγκεκριμένα ο Πέρεθ χάρισε μια μινιατούρα ρέπλικα του νέου «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στον Αλ-Κελαϊφί) και δοκίμασαν μερικά εντυπωσιακά πιάτα, τα οποία αποκάλυψε, μάλιστα, η «Parisien».

Από σαλάτα με αστακό, ψητά φιλέτα μέχρι και γαλλικό επιδόρπιο με σοκολατένια τσιγάρα, το μενού τα είχε όλα και δεν αποκλείεται να είχε και κάτι από... Κιλιάν Μπαπέ, το μέλλον του οποίου εκκρεμεί και προς το παρόν κρέμεται από μία λεπτή κλωστή μεταξύ Βασίλισσας και Παριζιάνων.

📸| Lunch between Florentino and Al-Khelaifi lasted for 2 hours, they exchanged gifts and it was surprisingly a friendly atmosphere. #rmalive pic.twitter.com/VqpDmnRt6x