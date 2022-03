Με το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» να έχει πάρει νέα μορφή σε αρκετά κομμάτια του λόγω και της ανακατασκευής, στο αποψινό ντέρμπι με την Παρί η προσέλευση του κόσμου θα θυμίσει εποχές πριν από την εμφάνιση του κορονοϊού.

Οι «μερένγκες» θα προσπαθήσουν ν' ανατρέψουν το εις βάρος τους 1-0 από το πρώτο παιχνίδι, όταν και ηττήθηκαν από τους Παριζιάνους με το γκολ του Κιλιάν Μπαπέ στις καθυστερήσεις.

Απόψε (9/3) στις εξέδρες του «Μπερναμπέου» θα φιλοξενηθούν 62.000 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 1.800 θα είναι φίλοι της Παρί που ταξίδεψαν από την Γαλλία για να δουν τον Μπαπέ, τον Μέσι και τον Νεϊμάρ να παίρνουν την πρόκριση στο «σπίτι» της «βασίλισσας».

Αυτός ο αριθμός ατόμων στις εξέδρες, όπως αναφέρεται στη Marca, θα είναι ο μεγαλύτερος που έχει σημειωθεί μετά από το Clasico με την Μπαρτσελόνα, σε εποχή προ πανδημίας, σε ό,τι αφορά εντός έδρας ματς της Ρεάλ Μαδρίτης!

🏟 62'000 people will attend the game vs PSG at Santiago Bernabeu tonight (1800 are PSG fans).



The best numbers since the last El Clásico before the pandemic (March 2020). @marca pic.twitter.com/zn9IC0E7jo