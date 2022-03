Ο Τόνι Κρόος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης και αναμένεται να χάσει τη ρεβάνς με την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» (9/3, 22:00) για τους «16» του Champions League.

Ένας σοβαρός αγωνιστικός «πονοκέφαλος» προέκυψε για τον Κάρλο Αντσελότι, καθώς ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης είδε τον Τόνι Κρόος να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού από την τελευταία προπόνηση των «Μερένγκες». Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ο Γερμανός χαφ αισθάνεται ενοχλήσεις στους συνδέσμους του γονάτου του, δεδομένα θα χάσει τον αγώνα πρωταθλήματος με τη Σοσιέδαδ και πολύ δύσκολα θα είναι έτοιμος για τη «μονομαχία» με την Παρί Σεν Ζερμέν στη ρεβάνς της ήττας των Μαδριλένων στο «Παρκ ντε Πρενς» για τους «16» του Champions League.

Το πρόβλημα του Κρόος έρχεται να προστεθεί στα ήδη γνωστά της Ρεάλ ενόψει του αγώνα με τους Παριζιάνους. Θυμίζουμε πως ο Κάρλο Αντσελότι δεν μπορεί να υπολογίζει στους τιμωρημένους Φερλάν Μεντί και Κασεμίρο. Αν ο Ιταλός προπονητής στερηθεί των υπηρεσιών και του Κρόος εκτός του Κασεμίρο θα χρειαστεί να αλλάξει τα 2/3 της μεσαίας του γραμμής, με τους Βαλβέρδε - Καμαβινγκά να είναι οι επικρατέστεροι αντικαταστάτες.

🚨| Real Madrid medical staff state that it's very very unlikely Toni Kroos will play vs PSG. He's practically ruled out. ❌ @diarioas