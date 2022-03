Τέμπας κατά Γιουβέντους, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα: «Λένε περισσότερα ψέματα από τον Πούτιν»

Πυρά εναντίον των Γιουβέντους, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα εξαπέλυσε ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας σχετικά με την πρόθεσή τους να επαναφέρουν στο προσκήνιο το εγχείρημα της European Super League.

Ο ισχυρός άνδρας της Γιουβέντους, Αντρέα Ανιέλι, θα παρουσιάσει εντός της ημέρας (03/03) στο Business of Football Summit των Financial Times το νέο του πλάνο για την ίδρυση της European Super League.

Μία ιδέα η οποία εξακολουθεί να κατακρίνει η UEFA κι αυτό φρόντισε να υπενθυμίσει, ο πρόεδρος της, Αλεξάντερ Τσέφεριν. Βέβαια, υπάρχουν κι άλλοι που δεν αποδέχονται την ίδρυση της νέας αυτής Λίγκας, όπως ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, ο οποίος υποστήριξε ότι οι Γιουβέντους, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα προσβάλουν τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

«Λένε περισσότερα ψέματα και από τον Πούτιν. Αισθάνομαι ταπεινωμένος από την ιδέα της επανέναρξης της Super League. Τρεις ομάδες συναντήθηκαν στο σπίτι του Ανιέλι. Τώρα λένε ότι δεν θέλουν σίγουρη παρουσία στη διοργάνωση. Κάνουν τεράστιο κακό. Αυτές οι τρεις ομάδες μάς προσβάλλουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τέμπας.

The head of La liga Javier Tebas calls out Andrea Agnelli: “They lie more than Putin!”



📸 (@ArashMassoudi)



*Agnelli seated at the front row* pic.twitter.com/4Qw4yu3Hf7