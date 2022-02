Απογοητευτική βραδιά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μαδρίτη παρά τη συμμετοχή του στο γκολ του Ελάνγκα. Μόλις μια φορά πήρε τη μπάλα στην περιοχή του Όμπλακ, άφαντη στο «κουτί» η Γιουνάιτεντ στο πρώτο ημίχρονο!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι πολύ τυχεροί που κατάφεραν να φύγουν από το Wanda Metropolitano με το τελικό 1-1 χάρη στο γκολ του Άντονι Ελάνγκα με την πρώτη του επαφή με τη μπάλα και με το πρώτο σουτ στο στόχο από πλευράς ομάδας του Ραλφ Ράνγκνικ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στη Μαδρίτη, όμως, είχε κάκιστη βραδιά και δεν μπόρεσε να συνεισφέρει ούτε στο ελάχιστο. Ακόμα κι αν στη φάση του γκολ συμμετέχει έχοντας τραβήξει αρκετούς αντιπάλους πάνω του και έχοντας βρεθεί στη μεσαία γραμμή και δεξιά, αφήνοντας χώρο τόσο στον Φρεντ, όσο και στον Μπρούνο Φερνάντες, ο CR7 δεν προκάλεσε αντίκτυπο στο ματς.

Είχε μόλις 1 επαφή με τη μπάλα εντός της αντίπαλης περιοχής, δεν επιχείρησε καμία προσωπική μονομαχία, δεν έφτιαξε καμία φάση, δεν είχε καμία τελική και δεν έστειλε καμία μπάλα προς τα καρέ του Όμπλακ...

Αξίζει να σημειωθεί πως σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο κανείς από τους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να βρεθεί στα καρέ των «ροχιμπλάνκος» με τη μπάλα στα πόδια!

Cristiano Ronaldo's game by numbers vs. Atlético Madrid:



3 clearances

2 shots attempted

1 touch in the opp. box

0 take-ons completed

0 chances created

0 shots on target

0 crosses



A frustrating night.