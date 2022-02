Φιρμίνο: Ο άνθρωπος των νοκ-άουτ στο Champions League (pics & vid)

Ακόμα ένα γκολ σε νοκ-άουτ φάση, έχοντας περάσει στο ματς με αλλαγή. Ο Ρομπέρτο Φιρμίνο έλυσε τον Γόρδιο δεσμό για τη Λίβερπουλ στο «Μεάτσα» και απέδειξε ξανά πως όταν έρχονται τα δύσκολα, εκείνος φωνάζει «παρών»!

Ο Φιρμίνο με υπέροχη, ανάποδη κεφαλιά στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης της Τετάρτης απέναντι στην Ίντερ στο Μιλάνο έβαλε μπροστά στο σκορ τη Λίβερπουλ στο εκτός έδρας ματς των «16» του Champions League, προτού έρθει ο Σαλάχ να διαμορφώσει το τελικό 2-0 για τους «κόκκινους».

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε περάσει με αλλαγή στην αναμέτρηση, στο ημίχρονο, παίρνοντας τη θέση του Χάρβεϊ Έλιοτ και έδειξε στον Κλοπ πως ορθά τον εμπιστεύθηκε για να γίνει η Λίβερπουλ πιο απειλητική. Άλλωστε, μέχρι και το 70', οι Πρωταθλητές Ευρώπης του 2019 δεν είχαν καν τελική στο στόχο...

Ο Φιρμίνο με αυτό το γκολ ισοφάρισε τα 18 τέρματα του συμπατριώτη του, Ροναλντίνιο, στο Champions League, ενώ, το τρομερά σημαντικό για το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ είναι πως ο «Μπόμπι» μιλάει στα δύσκολα. Όταν έρχεται η ώρα των νοκ-άουτ. Εκεί είναι που έχει πετύχει τα 8 από τα 12 πιο πρόσφατα τέρματά του στη διοργάνωση.

Επιπλέον, με τον Βραζιλιάνο και τον Σαλάχ να σκοράρουν και στο «Τζουσέπε Μεάτσα», πλέον, η γνωστή τριπλέτα στην οποία περιλαμβάνονται οι δυο τους συν τον Σαντιό Μανέ, έχει φτάσει να είναι εκείνη που έχει πετύχει το 63% των τερμάτων της Λίβερπουλ για φέτος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Eight of Roberto Firmino's last 12 Champions League goals have come in the knockout rounds! ⚽️



