Τη στιγμή που ο Μπαπέ κέρδισε το πέναλτι για την Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στη Ρεάλ, ο Μάρκο Βεράτι έτρεξε αμέσως προς τον Λιονέλ Μέσι που θα το εκτελούσε, προκειμένου να του δώσει δύναμη.

Ο Ιταλός χαφ που έκανε μαγικό παιχνίδι απέναντι στους «μερένγκες» το βράδυ της Τρίτης και ήταν καθοριστικής σημασίας η παρουσία του για τους Παριζιάνους, έχει αναπτύξει δυνατή φιλική σχέση με τον Αργεντινό αστέρα.

Η Παρί πριν από το γκολ του Μπαπέ στο 90' + 4', είχε κερδίσει και πέναλτι με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, με τον Γάλλο να το κερδίζει από μαρκάρισμα του Καρβαχάλ.

Ο Μάρκο Βεράτι έτρεξε αμέσως στον Λιονέλ Μέσι για να τον αγκαλιάσει και να του δώσει δύναμη για τη στιγμή που θα βρισκόταν απέναντι από τον Κουρτουά, όμως, ο Βέλγος πορτιέρε απέκρουσε το σουτ του άλλοτε αντιπάλου του στα clasico της Ισπανίας.

