Ο Νεϊμάρ χρειάστηκε μόνο 20 λεπτά για να αποδείξει ότι παραμένει σε κορυφαία φόρμα, παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του αλλά και για κάνει άνω κάτω την άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το βράδυ της Τρίτης (15/02) στον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αποφάσισε να προστατεύσει τον Νεϊμάρ, ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμό και δεν του έδωσε φανέλα βασικού.

Ωστόσο, ο Αργεντινός τεχνικός πέρασε τον 30χρονο άσο στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης στη θέση του Άνχελ Ντι Μαρία κι αμέσως με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Νεϊμάρ έφερε αμέσως κέφι και ενθουσιασμό στην επίθεση της Παρί Σεν Ζερμέν. Πήρε πρωτοβουλίες, δημιούργησε ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα και συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου ο συμπαίκτης του Κιλιάν Μπαπέ να χριστεί σκόρερ στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Συγκεκριμένα, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Νεϊμάρ έκανε ένα εξαιρετικό τακουνάκι, έδωσε τη μπάλα στον Γάλλο σταρ, ο οποίος... εξέθεσε Μιλιτάο - Βάθκεθ, με ψύχραιμο πλασέ «εκτέλεσε» τον μέχρι τότε ανίκητο Τιμπό Κουρτουά.

Neymar (30) is out injured for 3 months & the 1st thing he does back in the action is beat 4 Real Madrid players with a mazy run - the Brazilian’s strengths & weaknesses aside for a moment, he truly is a unique talent.