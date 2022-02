Ορεξάτος στην τελευταία προπόνηση της Παρί Σεν Ζερμέν ο Νεϊμάρ, μια ημέρα πριν από την πρώτη αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης για τους «16» του Champions League στο «Παρκ ντε Πρενς».

Οι Παριζιάνοι θα υποδεχθούν τους «μερένγκες» στην πρώτη από τις δύο «μάχες» απέναντι στο σύνολο του Κάρλο Αντσελότι, στην επανέναρξη του Champions League όταν πλέον θα κάνει σέντρα η φάση των «16», το βράδυ της Τρίτης.

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο μπορεί να μην έχει διαθέσιμο τον Σέρχιο Ράμος που ακόμα παλεύει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ωστόσο, ο Νεϊμάρ δείχνει έτοιμος και με τρομερή διάθεση για να πραγματοποιήσει το μεγάλο come-back.

Στην πρωινή προπόνηση της Δευτέρας, παραμονή του μεγάλου ματς με τους Μαδριλένους, ήταν κανονικότατα παρών, δούλεψε στο φουλ και ίσως τελικά να είναι στα πλάνα του προπονητή του για το παιχνίδι με τη «βασίλισσα».

