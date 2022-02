Ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί είναι κοντά στη σύναψη ενός συμβολαίου 15 δισεκατομμυρίων ευρώ για τηλεοπτικά δικαιώματα και μάρκετινγκ στο Champions League. Οι ηγέτες της ECA και της UEFA βλέπουν αυτή τη συμφωνία ως τον τελευταίο τρόπο για να τεθεί οριστικά ένα τέλος στο σχέδιο της ευρωπαϊκής Super League.

Το Champions League οδεύει προς μια οικονομική επανάσταση. Οι «Times» και το «RMC Sport» έλαβαν μια επιστολή του Νάσερ Αλ-Κελαϊφι, προέδρου της Παρί Σεν Ζερμέν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων (ECA), στην οποία εκμυστηρεύεται ότι είναι κοντά στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας τηλεοπτικών δικαιωμάτων και μάρκετινγκ 15 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη νέα φόρμουλα του Champions League που καλύπτει τρία χρόνια.

H συγκεκριμένη συμφωνία θα ανέχεται στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν για τους συλλόγους που συμμετέχουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Σε αυτή την επιστολή, ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφι μιλά για μια «τεκτονική μετατόπιση», τονίζοντας πως με αυτό το σχέδιο δεν θα υπάρχει καμία ελπίδα ίδρυσης της European Super League, η οποία είχε ως σκοπό να επανέλθει το καλοκαίρι στο προσκήνιο...

«Για τη διοίκηση της ECA, και φυσικά της UEFA, η υπογραφή αυτής της νέας συμφωνίας θα επέτρεπε να δοθεί το τελευταίο θανατηφόρο πλήγμα στους συλλόγους που επιθυμούν να στήσουν την ευρωπαϊκή τους Super League. Με ένα τέτοιο συμβόλαιο, δεν υπάρχει πλέον καμία ανάγκη να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, καθώς τα δισεκατομμύρια που εισάγονται στη νέα φόρμουλα του Champions League, η οποία πρέπει να τεθεί σε ισχύ από τη σεζόν 2024/2025, πηγαίνοντας από 32 σε 36 ομάδες με τη μορφή ένα πρωτάθλημα και μετά μια νοκ άουτ φάση, θα τους ικανοποιούσε όλους.

Αντιπροσωπεύει επίσης μια νέα αυγή οικονομικής σταθερότητας και ευκαιρίας για τους ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους καθώς ο τρόπος με τον οποίο διαφημίζονται οι συλλογικές διοργανώσεις μας θα μεταμορφωθεί» , υποστηρίζει ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφι σε αυτή την επιστολή. Η αναμέτρηση στρέφεται προς όφελος της UEFA.

Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της Παρί Σεν Ζερμέν και πρόεδρος της ECA, κοινοποίησε τη νέα συμφωνία σε όλες τις ομάδες, όπως αναφέρουν οι «Times». Ο Αλεξάντερ Τσεφερίν από την πλευρά του εκτιμά θετικά τη νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε τόσο υψηλού επιπέδου ενδιαφέρον από τόσο διάσημους ενδιαφερόμενους και χαιρόμαστε που οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν θα επιτρέψουν την περαιτέρω διανομή εσόδων σε συλλόγους σε όλη την Ευρώπη σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή όπου υπάρχει οικονομική σταθερότητα. Και οι δύο εταιρείες πρόσφεραν ένα συναρπαστικό όραμα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο συλλόγων και είμαστε πεπεισμένοι ότι η καλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου συλλόγων στον κόσμο, το Champions League και οι άλλες διοργανώσεις συλλόγων μας, θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν εξαιρετική συνεργασία κατά τη διάρκεια της έντονης διαδικασίας αιτήσεων», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της UEFA.

Η UEFA και η ECA ένωσαν τις δυνάμεις τους για να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, ενώ παράλληλα βλέπουν ότι αυτός θα είναι ο τελευταίος τρόπος για να τεθεί οριστικά ένα τέλος στο σχέδιο της ευρωπαϊκής Super League, που πάντα ήλπιζαν οι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Γιουβέντους.

Η μεγάλη ώθηση ήρθε μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η αξία του Champions League έχει τριπλασιαστεί. Εκεί θα είναι η εταιρεία Relevent Sports Group που θα φροντίσει για οτιδήποτε έχει σχέση με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με μία συμφωνία η οποία θα φτάνει τα 220 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν.

Το Team Marketing, ο ταξιδιωτικός σύντροφος της UEFA από την εμφάνιση του Champions League, θα είναι υπεύθυνο για τη δημιουργική υποστήριξη και τις πωλήσεις στο παγκόσμιο μάρκετινγκ και την πώληση εμπορικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για Champions League, Europa League, Conference League, Super Κύπελλο και Πρωτάθλημα Νέων.

