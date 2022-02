Αβέβαιη είναι η συμμετοχή του Νεϊμάρ στον αγώνα με την Ρεάλ στις 15 Φεβρουαρίου, για τους «16» του Champions League.

Ο Βραζιλιάνος αστέρας των Παριζιάνων, μπορεί να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε εδώ και μήνες και να έχει επιστρέψει στις προπονήσεις με την ομάδα του, ωστόσο ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο δεν θέλει να ρισκάρει με την συμμετοχή του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Equipe», ο Νεϊμάρ δεν συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να πάρει φανέλα βασικού στον αγώνα με την Ρεάλ για τη φάση των νοκ άουτ στο Champions League στις 15 Φεβρουαρίου στο «Παρκ ντε Πρενς».

Οπως επίσης δεν είναι και αρκετές οι πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν για το εν λόγω παιχνίδι με τους Μαδριλένους. Τελευταία φορά που ο Νεϊμάρ αγωνίστηκε με τα χρώματα του γαλλικού συλλόγου ήταν δυόμιση μήνες πριν και συγκεκριμένα στις 28 Νοεμβρίου με την Σεντ Ετιέν, στο παιχνίδι όπου και αποκόμισε τον τραυματισμό στον αστράγαλο.

