Σε μια κίνηση υπερβάλλοντος ζήλου από τα στελέχη του μάρκετινγκ, η UEFA έστειλε εξώδικο σε πιτσαρία στη Γερμανία που εμπνεύστηκε το όνομα ενός πιάτου από το Champions League! Ανακάλεσε μέσω ανακοίνωσης και το πήρε... χιουμοριστικά η διοργανώτρια αρχή.

Την πιο απρόσμενη επιστολή έλαβαν οι ιδιοκτήτες μιας πιτσαρίας στη Γερμανία, βλέποντας στο όνομα του αποστολέα αυτό της UEFA! Η διοργανώτρια αρχή του ευρωπαϊκου ποδοσφαίρου απείλησε με μήνυση την «Pizza Wolke», εστιατόριο στην πόλη Γκίσεν, με αιτία το δάνειο που πήρε από το Champions League για να ονομάσει τη νέα της πίτσα με μανιτάρια!

Φαίνεται... παρωδία, αλλά η ιστορία είναι πέρα για πέρα πραγματική, καθώς ο ιδιοκτήτης της πιτσαρίας ανέβασε στο Instagram την εν λόγω επιστολή, στην οποία η UEFA έκανε επίσημα τα παράπονά της για το πιάτο με τίτλο «Champignon League». Όπως είναι εύλογο να φανταστεί κανείς, μετά την ανάρτηση η υπόθεση δεν άργησε να γίνει viral και το νομικό τμήμα της Συνομοσπονδίας επιβεβαίωσε, μάλιστα, την κίνηση στα γερμανικά ΜΜΕ που θέλησαν να διασταυρώσουν το ρεπορτάζ.

Ευτυχώς, η πλευρά της UEFA αν και άργησε, πήρε θέση για το εν λόγω περιστατικό και ανακάλεσε τις κατηγορίες για παραβίαση των δικαιωμάτων χρήσης του ονόματός της, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ την κατάσταση γύρω από την επίμαχη πίτσα.

«Η UEFA προφανώς και παίρνει στα σοβαρά την προστασία της άυλης περιουσίας της, αλλά αυτή η περίπτωση μοιάζει να είναι περισσότερο μια προσπάθεια υπερβάλλοντος ζήλου των τοπικών αντιπροσώπων μας για τα εμπορικά μας σήματα, οι οποίοι έδρασαν βιαστικά. Το UEFA Champions League μπορεί να ζήσει χαρούμενα με την ύπαρξη αυτής της πίτσας που ακούγεται πραγματικά νόστιμη», αναφέρει χαρακτηριστικά η... διορθωτική επιστολή προς τον εστιάτορα, Σάιμον Βόλκε.

UEFA have contacted a pizzeria in the German city of Gießen warning it would sue them... for naming their mushroom pizza "Champignons League."



We're not making it up. pic.twitter.com/keE3B5N7Ia