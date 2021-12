Ράμος: «Θα κάνω τα πάντα για να περάσει η Παρί κόντρα στη Ρεάλ»

O Σέρχιο Ράμος τοποθετήθηκε για την κλήρωση της νυν του ομάδας Παρί Σεν Ζερμέν, με την πρώην του Ρεάλ Μαδρίτης και τόνισε πως θα κάνει τα πάντα για να προκριθούν οι Παριζιάνοι.

Η δεύτερη και... οριστική κλήρωση των «16» του UEFA Champions League έφερε ένα πολύ μεγάλο και αν μη τι άλλο... ξεχωριστό ντέρμπι, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Λιονέλ Μέσι θα βρει ξανά απέναντι του τη μεγάλη του αντίπαλο, ενώ ο Σέρχιο Ράμος θα αντιμετωπίσει την ομάδα που υπηρέτησε με το παραπάνω για 16 συναπτά χρόνια.

Ο άλλοτε αρχηγός των «Μερένγκες» σχολίασε τη κλήρωση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και επισήμανε πως θα προτιμούσε να κληρωθεί η Παρί με άλλη ομάδα αλλά αφού τα έφερε έτσι η μοίρα θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του για τη πρόκριση.

«Η μοίρα είναι απρόβλεπτη. Μακάρι να είχαμε κληρωθεί με άλλη ομάδα. Νιώθω μια τεράστια στοργή για τη Ρεάλ και αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα κάνω τα πάντα για την ομάδα μου να περάσει στην επόμενη φάση», ανέφερα χαρακτηριστικά ο Σέρχιο Ράμος, ο οποίος έχει κερδίσει με τους Μαδριλένους, τέσσερα Champions League, πέντε πρωταθλήματα, δύο κύπελλα, τέσσερα Super Cup Ισπανίας, τρία Super Cup Ευρώπης και τέσσερα διηπειρωτικά.

Sergio Ramos - "I would have liked not to face Real Madrid... But coming back home after not having had a goodbye is something joyful." #rmalive #RealMadrid #PSG #Ramos #HalaMadrid #RMAPSG pic.twitter.com/ZcW9gkHCJi