Μπάγερν: Ο Μίλερ έχει σκοράρει περισσότερο από κάθε άλλον παίκτη κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο Champions League (vid)

Ο Τόμας Μίλερ με το γκολ του απέναντι στην Μπαρτσελόνα, έγραψε ιστορία καθώς έχει σκοράρει απέναντι στους «μπλαουγκράνα» περισσότερο από κάθε άλλον παίκτη στο Champions League.

Ο 32χρονος Γερμανός μέσος ήταν αυτός ο οποίος στο 34ο της αναμέτρησης άνοιξε το στην «Αλιάνζ Αρίνα» απέναντι στη Μπαρτσελόνα. Επειτα από ωραία σέντρα του Λεβαντόφσκι, ο Μίλερ με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά νίκησε τον Τερ Στέγκεν και έκανε το 1-0 για τους Βαυαρούς.

Με αυτό το τέρμα, ο Μίλερ έφτασε τα οκτώ τέρματα σε επτά αναμετρήσεις που έχει δώσει κόντρα στους Καταλανούς και παράλληλα έγραψε ιστορία, καθώς κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει σκοράρει περισσότερο από τον Γερμανό αστέρα της Μπάγερν στην ιστορία του Champions League.

Εκτός όμως από αυτό, ο Μίλερ έγινε ο όγδοος ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 50 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μπροστά του έχει τους Τιερί Ανρί, Ρουί Φαν Νιστερλόι, Ραούλ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

