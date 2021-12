Μόντριτς: «Δεν πρέπει να σας ενδιαφέρει η ηλικία μου, οι εμφανίσεις μου μετράνε» (vid)

Ο Λούκα Μόντριτς πραγματοποίησε μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση με τη φανέλα της Ρεάλ, δίνοντας απαντήσεις σε όλους όσους του ασκούν κριτική για την ηλικία του.

Διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του, ωστόσο o Κροάτης μέσος των «μερένγκες» δείχνει στα καλύτερά του. Το απέδειξε και στο πρόσφατο παιχνίδια της Ρεάλ με την Ίντερ, όπου βοήθησε τα μέγιστα προκειμένου η ομάδα του να κατακτήσει τη νίκη με 2-0.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μόντριτς έδειξε ενοχλημένος με τα σχόλια που ακούγονται περί ηλικίας του. Θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι οι εμφανίσεις του μιλούν από μόνες τους, τονίζοντας πως νιώθει κάτω των 30 ετών.

«Δεν χρειάζεται να συγκρίνετε την ηλικία μου με τις εμφανίσεις μου, σωματικά νιώθω κάτω από 30. Νιώθω πολύ καλά. Η ηλικία δεν έχει σημασία, οι εμφανίσεις μου μετράνε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την απόδοση μου», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κροάτης άσος των Μαδριλένων.

🎙️ @lukamodric10: "You don't have to relate my age to my performances, physically I feel under 30. I feel really good. Age doesn't matter, my performances does. I'm very happy with the performance." #UCL pic.twitter.com/WKHMDM8hWG