Μέσι: Τα 80 γκολ στο open-play, τα σουτ από απόσταση και οι 38 αντίπαλοι

Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε δυο φορές απέναντι στη Μπριζ, έφτασε στα 6 τέρματα για φέτος με την Παρί και οι αριθμοί του συνεχώς αβαντάρουν τις επιδόσεις του απέναντι στον Πελέ, τον Κριστιάνο και τον δικό του εαυτό που γίνεται καλύτερος.

Πέντε γκολ στο Champions League, 6 στο σύνολο, σκόρερ και στα τρία εντός έδρας παιχνίδια της Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για φέτος.

Ο Λιονέλ Μέσι δείχνει να «ζεσταίνεται» όλο και περισσότερο έχοντας κατακτήσει την 7η Χρυσή Μπάλα της καριέρας του πριν από λίγο καιρό, ξεπέρασε τον Πελέ, συνέχισε την... υγιή κόντρα του με τον Κριστιάνο και η λατρεία του για τις απειλές προς την εστία από απόσταση εμπλουτίζεται.

MESSI BRACE ALERT!



Leo scores his 6th goal for PSG...



It's his;



💫 43rd goal of 2021

☄️ 125th #UCL goal

🔥 678th club goal

💫 43rd goal of 2021
☄️ 125th #UCL goal
🔥 678th club goal
🤯 758th official career goal

Γουεά, Νεϊμάρ και τώρα ο Μέσι

Μετά το παρθενικό του γκολ απέναντι στη Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα με ένα από τα χαρακτηριστικά του σουτ εκτός περιοχής (αλίμονο...), ο Λιονέλ Μέσι βρήκε δις δίχτυα απέναντι σε Λειψία και Μπριζ. Χρίστηκε σκόρερ και στα τρία ματς του Champions League για τους Παριζιάνους μπροστά στο κοινό της ομάδας, κάτι που είχαν κάνει μονάχα οι Ζορζ Γουεά το 1994 και ο Νεϊμάρ το 2017.

Μάλιστα, ο Αφρικανός την αγωνιστική περίοδο 1994-1995, όταν τότε η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ξεκινούσε με τέσσερις ομίλους και φυσικά πήγαινε κατευθείαν στα προημιτελικά αμέσως μετά, είχε τερματίσει πρώτος σκόρερ της σεζόν στο τουρνουά με 7 τέρματα. Η Παρί είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά όπου αποκλείστηκε από την Μίλαν που με τη σειρά της ηττήθηκε από τον Άγιαξ στον μεγάλο τελικό του 1995.

Όσο για τον Νεϊμάρ, την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 είχε σταματήσει στα 6 τέρματα, μαζί με τον Λιονέλ Μέσι που τόσα κατάφερε να πετύχει με τη Μπαρτσελόνα. Η Παρί αποκλείστηκε από τη Ρεάλ στους «16»...

Αν τον δεις να τρέχει μπροστά... κινδυνεύεις

Τέτοιες ενέργειες όπως αυτή που τον οδήγησε στο πρώτο από τα δυο του γκολ απέναντι στη Μπριζ το βράδυ της Τρίτης, είναι για να κάνουν τους αντιπάλους του Λιονέλ Μέσι να τρομάζουν. Όταν ο Αργεντινός έχει χώρο για να τρέξει προς την περιοχή και χρόνο για να σκεφτεί και να ζυγίσει το σουτ αν τελικά αυτή είναι η απόφαση που θα λάβει, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ σκούρα για τους «απέναντι».

Πετυχαίνοντας ακόμα ένα γκολ από απόσταση, ο Λιονέλ Μέσι έφτασε πλέον στα 80 τέρματα στο open-play με «εκτέλεση» εκτός περιοχής! Ήταν το 11ο για το 2021, τα περισσότερα που έχει σε αυτό το κομμάτι από κάθε άλλη χρονιά της καριέρας του. Είχε 10 το 2010 και σε κάθε άλλη σεζόν σταματούσε σε μονοψήφιο αριθμό...

Τα 758 γκολ και η υπεροχή έναντι του Πελέ

Πριν μερικά χρόνια ο μεγάλος Πελέ είχε κάνει λόγο για έναν ποδοσφαιριστή που «έχει μονάχα ένα δυνατό σημείο», αναφερόμενος στον Λιονέλ Μέσι, σε μια δήλωση που τότε είχε προκαλέσει αντιδράσεις, σχόλια, συζητήσεις και τον Αργεντινό απλά να συνεχίζει να «μιλάει» στο γήπεδο. Δεν θα απαντούσε δημόσια, ούτε το έχει κάνει ποτέ για δώσει «τροφή» σε Media και εξωγηπεδικές ιστορίες.

Τώρα, ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να του δείξει αριθμούς που στην προκειμένη, λένε την απόλυτη αλήθεια. Ο ηγέτης της «αλμπισελέστε» έχει καταφέρει να πετύχει 672 τέρματα (με τη Μπαρτσελόνα χωρίς τα 6 της Παρί) με μια ομάδα, έναντι των 644 του Βραζιλιάνου θρύλου.

Έχει περισσότερα και σε επίπεδο εθνικών ομάδων με 80 γκολ, με τον Πελέ να έχει σταματήσει στα 77 στην ζώνη της Conmebol. Σε γκολ καριέρας, ο Μέσι τον ξεπέρασε με τα 758 που έφτασε επίσημα στο ματς με την Μπριζ...

According to the RSSSF, Lionel Messi has overtaken Pele in football's all-time scorer's list

Η απόσταση από την εστία και οι μπαλιές του Μπαπέ

Έχει μετρήσει 43 γκολ μέσα στο 2021 που αποχωρεί σε λίγες μέρες, έχει βάλει στον λογαριασμό του 125 γκολ στο Champions League όσα χρόνια αγωνίζεται στην λαμπερή διοργάνωση και όταν πρόκειται για προσπάθειες εκτός περιοχής, είναι ο κορυφαίος με διαφορά.

Μέσα στο 2021 έχει πετύχει 16 τέρματα από απόσταση, με τους πιο... κοντινούς του να είναι οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που έχουν μόλις 4 γκολ έξω από τα αντίπαλα καρέ! Όσον αφορά στον Πορτογάλο, πάντως, πορεύονται μαζί στο κομμάτι των αντιπάλων που έχουν προσθέσει ως «θύματα» στη λίστα τους στο Champions League, με 38 ομάδες να έχουν δει τους δύο κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου να σκοράρουν εις βάρος τους.

Κάτι που αξίζει ιδιαίτερη επισήμανση για τη συνεργασία του με τον Μπαπέ βελτιώνεται συνεχώς και ο Γάλλος είναι εκείνος που έχει φτιάξει όλα τα γκολ των Μέσι και Νεϊμάρ στη φετινή Παρί σε ό,τι αφορά το open-play! Φυσικά ήταν εκείνος που πέταξε τη μπάλα στον Αργεντινό προτού αυτός σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο της νίκης (4-1) επί της Μπριζ, με τον Γάλλο προηγουμένως να έχει φτιάξει και τον εαυτό του με δύο τέρματα, προτού αρχίσει το «σερβίρισμα»...