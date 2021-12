Κλοπ: «Πως να μην είναι περήφανος γι' αυτά τα παιδιά;» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την χαρά του για την πρόκριση της ομάδας του στην επόμενη φάση του Champions League, τονίζοντας το πόσο περήφανος είναι για τους ποδοσφαιριστές του.

Η Λίβερπουλ επικράτησε με 2-1 της Μίλαν στο «Σαν Σίρο», πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Champions League και παράλληλα έγινε η πρώτη αγγλική ομάδα που κάνει το 6Χ6 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οπως είναι λογικό ο Γιούργκεν Κλοπ δεν θα μπορούσε να μην είναι ευτυχισμένος για το συγκεκριμένο επίτευγμα που πέτυχε η ομάδα του και δήλωσε πιο περήφανος από ποτέ για τους ποδοσφαιριστές του.

«Είμαι πολύ περήφανος γιατί κερδίσαμε και τα 6 παιχνίδια στον όμιλο. Αυτό που έκαναν τα παιδιά σήμερα ήταν μαγικό, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για αυτά τα παιδιά. Μιλάω ειλικρινά. Κάναμε μια εκπληκτική εμφάνιση και όλοι έδειξαν σωστή νοοτροπία. Μπράβο σε όλα τα παιδιά.

Όλοι έδωσαν τα πάντα σε αυτό το ματς, βοήθησαν αμυντικά και τακτικά. Ο Σαλάχ σημείωσε γκολ, ο Μανέ βοήθησε και αυτός. Θέλαμε φρέσκα πόδια και παίκτες που θα έδειχναν μεγάλη χαρά για να παίξουν αυτό το ματς. Ο Φίλιπς ας πούμε ήταν τρομερός! Δείτε τι έκανε, πραγματικά δεν έχω λόγια για τα παιδιά », ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός.

"What the boys did tonight... I couldn't be more proud, to be honest."



"The performance was absolutely outstanding."



