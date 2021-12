Μπαπέ: «Εύκολο να παίζεις με τον Μέσι» (vid)

Έχοντας σκοράρει από δυο φορές απέναντι στη Μπριζ, οι Μπαπέ και Μέσι έδειξαν να συνεργάζονται όλο και καλύτερα όσο περνάει ο καιρός κι αυτό θέλησε να τονίσει ο Γάλλος.

Οι Παριζιάνοι πέρασαν μαζί με την Μάντσεστερ Σίτι στην επόμενη φάση του Champions League φτάνοντας και στο τελικό 4-1 απέναντι στους Βέλγους στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων της διοργάνωσης.

Μέσι και Μπαπέ σκόραραν από δυο φορές, προσπάθησαν και συνεργάστηκαν όσο καλύτερα μπορούσαν και το θετικό για την ομάδα του Ποτσετίνο είναι πως οι δύο σούπερ σταρ όσο περνάει ο καιρός βρίσκονται όλο και πιο αποτελεσματικά στην πόλη του φωτός ώστε να βοηθήσουν την ομάδα τους.

«Είναι εύκολο να παίζεις μαζί του, αφού είναι ο κορυφαίος στον κόσμο... Κατέκτησε και τη Χρυσή Μπάλα, είναι χαρούμενος, πέτυχε δυο γκολ και μακάρι να συνεχίσει να μας βοηθάει στο μέλλον» είπε ο Κιλιάν Μπαπέ δείχνοντας να χαίρεται τη συνύπαρξή του με τον Αργεντινό.

"It's easy to play with Lionel Messi."



"He's the best player in the world, he won the Ballon d'Or a few days go."



Kylian Mbappe 🤝 Lionel Messi#UCL pic.twitter.com/4iVKr8Dcaq