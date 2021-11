Oι... ροζ γραμμές του «Ολιμπίνσκι»

Η έντονη χιονόπτωση στο Κίεβο, ανάγκασε τους υπευθύνους του σταδίου «Ολιμπίνσκι» να βάζουν ροζ τις γραμμές του αγωνιστικού στην αναμέτρηση της Ντιναμό με την Μπάγερν Μονάχου.

Ένα ιδιαίτερο σκηνικό δημιουργήθηκε στο «Ολιμπίνσκι» του Κιέβου στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Ντιναμό με την Μπάγερν Μονάχου στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League. Το χιόνι είχε καλύψει σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού χώρου, τα ειδικά μηχανήματα έδωσαν την λύση και οι υπεύθυνοι του σταδίου έβαλαν την δική τους ξεχωριστή και ιδιαίτερη πινελιά.

Αποφάσισαν να βάψουν ροζ τις γραμμές του γηπέδου, ώστε να είναι ευδιάκριτες για τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τους φιλάθλους και το τηλεοπτικό κοινό. Σίγουρα μια ιδιαίτερη επιλογή.

Lewandowski with a stunning bicycle kick goal vs Dynamo Kyiv! #DKVBAY #BayernMunich



