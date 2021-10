Super League: «Πρόκριση μέσω πρωταθλημάτων, όλες οι ομάδες της Ευρώπης δικαίωμα συμμετοχής»!

Νέους όρους στο φορμάτ της διοργάνωσης ετοιμάζει η Super League σύμφωνα με γερμανικό έντυπο, καταργώντας τον χαρακτήρα «κλειστής» λίγκας και με δικαίωμα συμμετοχής από όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σχέδιο για δύο κατηγορίες 20+20 ομάδων.

Η Super League όχι απλά είναι... ζωντανή, όπως δήλωσε και δημόσια ο εκ των ηγετικών στελεχών της, Τζουάν Λαπόρτα, αλλά ετοιμάζεται να... συστηθεί από την αρχή, καταργώντας πολλά από τα χαρακτηριστικά που την κατέστησαν ανεπιθύμητη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε πρώτο χρόνο.

Όπως προκύπτει από το μυστικό έγγραφο που εξασφάλισε το γερμανικό επιχειρηματικό έντυπο «Wirtschaftswoche», το κόνσεπτ της ESL αλλάζει 180 μοίρες κι από το αρχικό πλάνο της κλειστής Λίγκας, θα μετατραπεί σε πρωτάθλημα ανοιχτής συμμετοχής για όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, μέσω της αγωνιστικής κατάταξης στο κάθε πρωτάθλημα!

Συγκεκριμένα, προβλέπεται φορμάτ 20 ομάδων, χωρίς κανένα εγγυημένο συμβόλαιο, με την πρόθεση δημιουργίας και δεύτερης κατηγορίας επίσης με 20 ομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό πλάνο έκανε λόγο για ματς «όλοι με όλους», ένα πρωτάθλημα δηλαδή με αγώνες εντός κι εκτός έδρας και πρόκριση σε play-offs.

Ανάμεσα στις ριζικές αλλαγές που αναφέρονται στο έγγραφο θα είναι κι ένα μέτρο οικονομικής ελάφρυνσης προς τους φιλάθλους των ομάδων, ένα είδος χρηματικής ενίσχυσης για τα ταξίδια στους εκτός έδρας αγώνες του συλλόγου τους, καθώς και ο περιορισμός των τιμών όλων των εισιτηρίων σε λογικό πλαίσιο.

Στόχος της Super League, την οποία αυτή τη στιγμή στηρίζουν σθεναρά Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους, είναι το πλαίσιο λειτουργίας της διοργάνωσης να έχει τεθεί ολοκληρωτικά μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, όποτε και αναμένεται το τελικό πόρισμα στη δικαστική διαμάχη με την UEFA από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για την οποία και με τις νέες προτεινόμενες αλλαγές, η αυτοπεποίθηση της τελικής δικάιωσης είναι διάχυτη στις τάξεις της.

(Source: @wiwo)