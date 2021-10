Λαπόρτα: «Η European Super League παραμένει ζωντανή»

Μπάρτσα, Ρεάλ και Γιουβέντους δεν τα παρατάνε, αντίθετα επιμένουν και... φωνάζουν πως το πλάνο της European Super League παραμένει «ζωντανό».

Η Μπαρτσελόνα αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της European Super League. Τη δεδομένη στιγμή οι Καταλανοί, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Γιουβέντους είναι οι μοναδικές ομάδες που ακόμα επιζητούν τη δημιουργία της εν λόγω διοργάνωσης. Θυμίζουμε πως οι υπόλοιπες εννιά ομάδες έχουν αποσυρθεί από τον Απρίλιο.

Μιλώντας στη «Sport» o πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα ανέφερε πως το σχέδιο για την ίδρυση της European Super League παραμένει ζωντανό, καθώς η πλευρά των τριών κλαμπ που έκαναν «ανταρσία» στην UEFA συνεχίζει να «κερδίζει» στα δικαστήρια.

«Δεν έχει παγώσει το πλάνο. Αντιθέτως παραμένει ζωντανό και οι συζητήσεις συνεχίζονται κανονικά, ο Η Γιουβέντους, η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα, παραμένουν εδώ και κερδίζουν τα δικαστήρια. Δουλεύουμε για να φτιάξουμε μια πιο ελκυστικιή διοργάνωση.

Οικονομικά θα είναι καλύτερο για τους συλλόγους. Δεν κλείνουμε την πόρτα στην UEFA, παρόλο που από την αρχή αντέδραση επιθετικά», ανέφερε ο ισχυρός άνδρας για των «Μπλαουγκράνα».

