Χάαλαντ: Παρέλαβε το βραβείο για τον κορυφαίο επιθετικό της περασμένης σεζόν (pic)

Με πολιτικά ρούχα, αφού είναι εκτός αποστολής για το ματς της Ντόρτμουντ απέναντι στην Σπόρτινγκ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ παρέλαβε το βραβείο του για τον καλύτερο φορ της σεζόν 2020-2021 από την UEFA.

Ο Νορβηγός αστέρας δεν κατάφερε τελικά να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και τον καθιστούσε αμφίβολο για την αποψινή αναμέτρηση μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και παρέλαβε το βραβείο του από την UEFA για τον καλύτερο επιθετικό της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021, χαμογελώντας και παραδίδοντας τη σκυτάλη για το καλό αποτέλεσμα στο ματς, στους συμπαίκτες του.

