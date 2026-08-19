Το Gazzetta εντόπισε το ελληνικό εστιατόριο στο οποίο έγινε η παρουσίαση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από τη Ντόρτμουντ και μίλησε με τον ιδιοκτήτη του, Αλέξανδρο Μεταξά.

«Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στο Ντόρτμουντ» έγραψε ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος στα social media. Ένας άνθρωπος που συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με τη Ντόρτμουντ και αποτελεί πλέον έναν εκ των θρύλων της αφού υπηρέτησε τη φανέλα για πέντε χρόνια.

Το παραπάνω σχόλιο αφορά τις μεταγραφές των Καρέτσα και Κωνσταντέλια στους Βεστφαλούς. Ειδικά για τον πρώτο, υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός στις τάξεις του συλλόγου καθώς θεωρείται από τα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης και υπήρχαν ουκ ολίγες ομάδες που τον ήθελαν πριν υπογράψει στη Ντόρτμουντ.

Μάλιστα οι Βεστφαλοί βρήκαν έναν ιδιαίτερο τρόπο για να τον παρουσιάσουν καθώς επέλεξαν ένα ελληνικό εστιατόριο στην πόλη για να το κάνουν. Ο λόγος για το Olympia Grill, ένα ψητοπωλείο όπου ο κόσμος της ομάδας είχε την ευκαιρία να δει από κοντά το νέο αστέρι του συλλόγου και την ίδια στιγμή να υπάρξουν και να ανάλογα γυρίσματα.

Το Gazzetta εντόπισε το εστιατόριο και με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη του, Αλέξανδρου Μεταξά, σας... ξεναγεί σε αυτό και σας μεταφέρει το background από την παρουσίαση του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Αρχικά, μιλάμε για ένα μαγαζί που το 2027 θα κλείσει 30 χρόνια ζωής. Ο Αλέξανδρος Μεταξάς ήταν ποδοσφαιριστής και είχε αγωνιστεί σε Β' και Γ' κατηγορία στην Ελλάδα ενώ υπήρξε συμπαίκτης με τον Θεόδωρο Ζαγοράκη καθώς κατάγονταν από το ίδιο χωριό, τη Λυδία Καβάλας.

Έπειτα από μία περίοδο που δούλευε σε σούπερ μάρκετ, αποφάσισε να ακολουθήσει τον ξάδερφο του και να δοκιμάσει τις τύχες του στο εξωτερικό και συγκεκριμένα τη Γερμανία. Εκεί στην αρχή άρχισε ως υπάλληλος σε εργοστάσιο και το 1997 πήρε το μαγαζί, ονομάζοντάς το Olympia Grill και μετέφερε την ελληνική κουλτούρα εκεί.

Οι μεγάλες ποσότητες και η εξαιρετική ποιότητα έκαναν κατευθείαν τους κατοίκους της πόλης να το επισκεφτούν και το 2003 έλαβε το πρώτο βραβείο από τα πολλά που ήρθαν στην πορεία.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος είχε επισκεφτεί το συγκεκριμένο εστιατόριο αλλά με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα έγινε κάτι ξεχωριστό. Πάνω από 600 με 700 άτομα επισκέφτηκαν το μαγαζί και έφυγαν πάνω από 250 μερίδες του πιάτου Taxi-Teller που είναι λουκάνικο, γύρος και πατάτες.

Ο Αλέξανδρος Μεταξάς παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta και μοιράστηκε τόσο την ιστορία του όσο και τα όσα έγιναν με την παρουσίαση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Ο Καρέτσας με τον ιδιοκτήτη του Olympia Grill, Αλέξανδρο Μεταξά και τη σύζυγό του.

Πείτε μου αρχικά λίγα πράγματα για εσάς.

«Ασχολούμουν με το ποδόσφαιρο, έπαιζα κιόλας. Κατάγομαι από τη Λυδία Καβάλας και έπαιζα στην τοπική ομάδα. Είχα συμπαίκτη και τον Ζαγοράκη τότε. Δούλευα εδώ σε ένα σούπερ μάρκετ και μετά έφυγα στη Γερμανία μαζί με ένα ξάδερφο για κάτι καλύτερο. Ξεκίνησα σε ένα εργοστάσιο και έπειτα βρήκα το μαγαζί. Το πήρα από μικρό και σιγά-σιγά εξελιχθήκαμε. Το 1997 το άνοιξα και το 2003 πήραμε το πρώτο βραβείο. Όσο περνούσε ο καιρός όλο και περισσότερος κόσμος ερχόταν».

Πώς φτάσαμε στον Καρέτσα;

«Το 2008 ή 2009 μας βράβευσαν ξανά και έλεγαν ότι με τα λεφτά μικρής μερίδας, μπορούσες να φας μεγάλη. Ανέβηκε το μαγαζί και το 2017 ήρθε μία εφημερίδα τοπική και μου πήραν συνέντευξη για την ιστορία μου και για το μαγαζί. Το 2024 μία ακόμα εφημερίδα έγραψε "Top restaurant Olympia Grill". Και φτάνουμε στον Καρέτσα».

Η ομάδα όπου ο Αλέξανδρος Μεταξάς ήταν συμπαίκτης με τον, τότε νεαρό, Θοδωρή Ζαγοράκη.

Πώς σας προσέγγισε η Ντόρτμουντ και πότε μάθατε για το ποιος παίκτης θα έρθει;

«Έρχεται ένα τηλεφώνημα και μας λένε ότι θέλουν να κάνουν κάτι γυρίσματα από το Ντόρτμουντ. Απόρησα και εγώ ότι ολόκληρη ομάδα ήθελε να κάνει στο μαγαζί. Ήρθε ένας άνθρωπος της ομάδας, έβγαλε φωτογραφίες, βίντεο, έδειχνε το μαγαζί στο κλαμπ και συμφώνησαν να γίνει εκεί το γύρισμα. Δεν μου είχαν εξηγήσει τι ακριβώς ήθελαν. Μόνο ότι είναι για γύρισμα. Κλείσαμε ένα ραντεβού. Το μόνο που ζήτησαν είναι το μαγαζί να είναι κλειστό για 2-3 μέρες ώστε να γίνουν τα γυρίσματα. Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη. Ερχόντουσαν 10 το πρωί και έφευγαν 5 το απόγευμα, 10 άτομα κάθε μέρα. Ηθοποιοί, ράπερ και κάθε μέρα έκαναν γύρισμα.

Έπειτα από μία εβδομάδα, μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι θα φέρουν τον ποδοσφαιριστή. Δευτέρα και Τετάρτη και τους είπαμε εμείς ότι Τετάρτη έχουμε κλείσει να πετάξουμε για Ελλάδα. Τα είχαμε κλείσει όλα. Και μας λένε ότι θα αναλάβει να πληρώσει τα έξοδα μας για να πετάξουμε άλλη μέρα γιατί ήθελαν πολύ να το κάνουν στο μαγαζί.

Μας είπαν δύο ώρες πριν, να κρύψουμε τον ποδοσφαιριστή. Ήρθε το παιδί, ο κόσμος απέξω και παίρναμε παραγγελίες. Έκανε τα γυρίσματα το παιδί, μίλησα μαζί του. Εξαιρετικό παιδί, χαμηλών τόνων και ο μπαμπάς του το ίδιο. Πολύ καλοί άνθρωποι. Την επόμενη μέρα θα τον έφερναν στις 15:00. Από το πρωί κοιτούσα απέξω 500-600 άτομα. Ένας χαμός. Ήταν 4-5 αστυνομικά να κλείσουν τον δρόμο και έβαλαν τον κόσμο σε μία σειρά για να παίρνει σιγά-σιγά το φαγητό. Ήρθε ένα φορτηγάκι κάποια στιγμή και ήταν από την ομάδα. Γύρω στα 700 μπλουζάκια με το όνομα του εστιατορίου και πάνω είναι το μενού και έχει πάνω στο όνομα του και το πρόσωπο του Καρέτσα με υπογραφή του.

Τα μοίρασαν όλα στους οπαδούς. Έφυγαν όλα. Σαν δώρο για το μαγαζί. Άρχισε εκείνος να υπογράφει στους οπαδούς. Είναι χιλιόμετρο η ουρά που περίμενε. Είχε τρομερό κόσμο. Έκατσε 2-3 ώρες σχεδόν».

Πέρα από αυτόγραφα, τι άλλο έκανε και για τι ποσότητες μιλάμε;

«Σέρβιρε τα πιάτα μας στον κόσμο. Έδινε το "Taxi Teller" που ήταν το λουκάνικο με γύρο και πατάτες. Ότι έφαγαν οι οπαδοί το πλήρωσε η Ντόρτμουντ. Εμείς μόνο ψήναμε. Ψήσαμε 500 λουκάνικα σκέψου. Δεν προλαβαίναμε (γέλια). Και εκείνος σέρβιρε τους οπαδούς απέξω. Στα σόσιαλ είχε 1,2 εκατ. προβολές με το μαγαζί. Ήταν παντού το μαγαζί».

Ερχόταν και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος στο μαγαζί σας;

«Ναι τον γνωρίζω τον Σωκράτη. Μου είχε δώσει και τη φανέλα του το 2018 που είχα κάνει μία επέμβαση που είχε πάνω αφιέρωση από εκείνον. Έχω μία άλλη φανέλα με υπογραφές όλης της ομάδας και στη μέση θα βάλω του Καρέτσα»