Μπαρτσελόνα: Ο Ντε Γιόνγκ έβλεπε το ματς του Άγιαξ από την Λισαβόνα (vid)

Ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ δεν ξεχνάει τον αγαπημένο του Άγιαξ και τους πρώην συμπαίκτες του, παρακολουθώντας από το κινητό το ματς του Αίαντα με την Μπεσίκτας, στη Λισαβόνα.

Ο Ολλανδός χαφ των «μπλαουγκράνα» βρίσκεται στην αποστολή των Καταλανών για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπενφίκα για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, όμως, δεν μπορεί να μην ενδιαφερθεί για τον Άγιαξ.

Από τη Λισαβόνα, ο Ντε Γιόνγκ παρακολουθούσε στο κινητό το ματς της πρώην ομάδας του και φυσικά θα χάρηκε με το 2-0 επί της Μπεσίκτας...

