Το μυθικό γκολ του Γκοντς απέναντι στη Μπρέντα, είναι πανομοιότυπο με το γκολ του Ιμπραΐμοβιτς, όταν φορούσε τη φανέλα του Άγιαξ απέναντι στην ίδια αντίπαλο.

Ίδιο γκολ, ίδιος αντίπαλος, άλλο... πρόσωπο! Ο Άγιαξ επικράτησε 2-0 της Μπρέντα για το ολλανδικό πρωτάθλημα και το γκολ που πέτυχε ο Γκοντς πέρα από φανταστικό, θύμισε Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Ο Ζλάταν το 2004, ο Γκοντς το 2026, με τη φανέλα του Αίαντα, απέναντι στη Μπρέντα. Οι γηπεδούχοι υποδέχθηκαν τον Άγιαξ για την 31η αγωνιστική της Eredivisie. Η ομάδα του Άμστερνταμ, κέρδισε με 2-0 με τα γκολ του Γκλουχ στο 20ο λεπτό από την ασίστ του Βέλγου Γκοντς. Στο 41' ήταν η σειρά του 20χρονου ελπιδοφόρου παίκτη να βάλει γκολ. Και τι γκολ!

Αφού πήρε τη μπάλα από τον Βέγκχορστ στον χώρο του κέντρου, έκανε ένα απίστευτο «slalom» περνώντας μία, δύο και τρεις φορές τους αμυντικούς της αντίπαλης ομάδας και αφού πέρασε και τον αντίπαλο τερματοφύλακα, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για να διαμορφώσει το τελικό 2-0 για την ομάδα της πρωτεύουσας.

Ο φέρελπις Βέλγος διεθνής διανύει μια καταπληκτική χρονιά στην Ολλανδία με τον Άγιαξ, αφού σε 39 αγώνες μετρά 16 γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Με το εθνόσημο έχει αγωνιστεί σε δύο φιλικά και όλο το μέλλον είναι μπροστά του.

