Ίντερ: Φανέλα χωρίς το φίδι λόγω UEFA (pic)

Όπως το είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία με τον Άγιαξ, έτσι και με την Ίντερ παρενέβη και ανάγκασε τους «νερατζούρι» ν' αφαιρέσουν το φίδι από την φανέλα τους στο ματς με την Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Η Ίντερ είχε ετοιμάσει ένα υπέροχο σχέδιο για τη φετινή της φανέλα, ο κόσμος είχε σπεύσει ν' αγοράσει την εμφάνιση με το φίδι, ωστόσο, η UEFA αποφάσισε ότι στις διοργανώσεις της αυτό δεν θα επιτρέπεται.

Όπως είχε συμβεί και με τον Άγιαξ και το λογότυπο του three little birds, στο φόρο τιμής στη μνήμη του Μπομπ Μάρλεϊ, έτσι και με τον σύλλογο του Μιλάνο, δεν επετράπη το φίδι στη φανέλα λόγω των κανονισμών και των όσων επιτρέπεται να υπάρχουν στην αγωνιστική στολή.

Inter are sporting their away kit today vs Shakhtar with a BIG change 🚫🐍



They were reportedly asked by UEFA to remove the snake on their kit as it's against UEFA's equipment regulation to have pictorial patterns. pic.twitter.com/KUOYWZDaJd