Άγιαξ: Η UEFA απαγορεύει το φόρο τιμής στη μνήμη του Μπομπ Μάρλεϊ στη φανέλα

Θεωρώντας πως εκφράζει κάτι διαφορετικό και δεν συμπεριλαμβάνεται στα επιτρεπτά σύμβολα (της ομάδας, του χορηγού και της εταιρείας της φανέλας), η UEFA απαγορεύει στον Άγιαξ να υπάρχει το λογότυπο – φόρος τιμής στη μνήμη του Μπομπ Μάρλεϊ στην εμφάνιση.

Η φετινή τρίτη φανέλα του Άγιαξ προκάλεσε παροξυσμό και εξαντλήθηκε σε χρόνο dt από τους οπαδούς της ομάδας, λόγω του ότι το πασίγνωστο τραγούδι «Three Little Birds» του Μπομπ Μάρλεϊ αποτέλεσε έμπνευση, με τα χρώματα και το σχέδιο να είναι ένας μικρός φόρος τιμής στη μνήμη του Τζαμαϊκανού βασιλιά της ρέγκε.

Παρ' όλα αυτά, το σήμα με τα τρία πουλιά στη φανέλα δεν άρεσε στην UEFA που θεωρεί ότι αντιπροσωπεύει κάτι που... δεν περνάει από έγκριση ως σύμβολο πάνω στην εμφάνιση κι έτσι το απαγορεύει στις διοργανώσεις της...

The 'Three Little Birds' in the neck were not visible during last night's game as UEFA told Ajax that they see it as a different kind of expression than the club badge, shirt sponsor & sleeve sponsor and that it has to be removed.



There goes the small homage to Bob Marley... pic.twitter.com/ot5QFotuPZ