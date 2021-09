Μπεσίκτας - Ντόρτμουντ: Ο Χάαλαντ αστόχησε προ κενής εστίας (vid)

Ανεπανάληπτη χαμένη ευκαιρία από τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος προ κενής εστίας έστειλε τη μπάλα στα... περιστέρια.

Η Ντόρτμουντ πήρε από νωρίς το προβάδισμα απέναντι στη Μπεσίκτας χάρη στο γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ (20'), όμως αυτό δεν σημαίνει πως αποφάσισε να κατεβάσει τις μηχανές.

Αντίθετα, οι Γερμανοί ψάχνουν και το δεύτερο γκολ που θα αποβάλλει για τα καλά το άγχος και θα μπορούσε να το είχε πετύχει αν ο Χάαλαντ δεν είχε σημαδέψει νωρίτερα τα... περιστέρια.

Στο 26' της αναμέτρησης ο Νορβηγός έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία για την κλάση του, αφού μπροστά σε κενή εστία έστειλε τη μπάλα πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

And you think haaland is better than mbappe ?pic.twitter.com/8RHbvF6GN5