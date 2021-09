Κριστιάνο Ρονάλντο - Champions League: Βασικός κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις (pic)

Μετά τον τελικό της Ρώμης τον Μάιο του 2009, ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιστρέφει και στο Champions League με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την πρεμιέρα των ομίλων κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις.

Η απώλεια του «repeat», απέναντι στη Μπαρτσελόνα και τον Λιονέλ Μέσι, ήταν η τελευταία ανάμνησή του από τα «αστέρια» με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μετά από 12 χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι και πάλι Κόκκινος Διάβολος κι αφού έκανε το δεύτερο ντεμπούτο του στο ματς κόντρα στη Νιούκαστλ, αρχίζει βασικός και στο Champions League, στην πρεμιέρα κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις.

Αναλυτικά η 11άδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ:

Ντε Χέα, Γουάν-Μπισάκα, Λίντελοφ, Μαγκουάιρ, Σο, Φρεντ, Φαν Ντε Μπέεκ, Πογκμπά, Φερνάντες, Σάντσο, Ρονάλντο





Ole has named his first side of our 2021/22 #UCL campaign #MUFC