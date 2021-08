Champions League: Χάαλαντ, ο επιθετικός της χρονιάς (pic & vid)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ «έλαμψε» για μια ακόμη χρονιά στο Champions League και κέρδισε το βραβείο του κορυφαίου επιθετικού.

Τα «αστέρια» του ταιριάζουν. Από εκεί έφτιαξε όνομα ως wonderkid με τη Ζάλτσμπουργκ κι έπειτα κέρδισε τη μεταγραφή του στη Ντόρτμουντ. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνέχισε να επιβεβαιώνει τη φύση του ως κλασικός επιθετικός «Champions League», σκόραρε 10 γκολ σε 8 ματς και βραβεύθηκε ως ο κορυφαίος για την σεζόν που πέρασε, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά με τους Βεστφαλούς.

Το βραβείο «έκλεψε» από τους Κιλιάν Μπαπέ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Το αντίστοιχο βραβείο στο Women's Champions League κέρδισε η Τζένιφερ Ερμόσο της Μπαρτσελόνα, συμπληρώνοντας το καρέ βραβείων για τους Μπλαουγκράνα σε όλες τις θέσεις!

Erling Haaland voted #UCL Forward of the Season after firing 10 goals in 8 games! #UEFAawards | #UCLdraw | @BVB pic.twitter.com/mdBCPBV4CF