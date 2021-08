Έρικσεν: Το βραβείο της UEFA στον Κιάερ και το ιατρικό επιτελείο της Δανίας (vid)

Όπως είχε προαναγγείλει τις προηγούμενες μέρες, η UEFA και ο Αλεξάντερ Τσέφεριν απένειμαν το «βραβείο του προέδρου» στον Σίμον Κιάερ και τους ήρωες του ιατρικού επιτελείου της Δανίας, που έσωσαν τη ζωή του Κρίστιαν Έρικσεν.

Η κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν στην πρεμιέρα των εθνικών Δανίας και Φινλανδίας στο Euro, στις 12 Ιουνίου, ήταν η στιγμή που συγκλόνισε την παγκόσμια φίλαθλη (και όχι μόνο) κοινή γνώμη.

Το ιατρικό επιτελείο της Δανίας με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφερε να σώσει τη ζωή του 29χρονου μέσου και γνώρισε την αποθέωση. Ο αρχηγός και συμπαίκτης του Έρικσεν, Σίμον Κιάερ, ήταν εκείνος που ανέλαβε να παρηγορήσει τη σύζυγό του εκείνες τις κρίσιμες ώρες.

Η UEFA αποφάσισε ν' απονείμει το βραβείο President’s Award για το 2021 στον Κιάερ και το ιατρικό επιτελείο ως ελάχιστη αναγνώριση της στάσης τους στις κρίσιμες εκείνες στιγμές.

Heroes. Simon Kjær and the medical team that saved Christian Eriksen's life are the 2021 UEFA President's Award winners.#UEFAawards pic.twitter.com/3vdmMSQSS9